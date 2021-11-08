اية الله رئيسي يوجه باستمرار الاجراءات الحازمة لمكافحة كورونا في ايران

ودعا رئيس الجمهورية الى مواصلة الجهود في هذا الاتجاه، وصولا الى نسبة 80 بالمئة من التلقيح باللقاحات المضادة على صعيد البلاد.

اوعز رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، بمواصلة الجهود الجماعية والاجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا على صعيد البلاد؛ موجها كافة المؤسسات والاجهزة المعنية بان تحتفظ بجاهزيتها في هذا السياق.

جاء ذلك خلال اجتماع "اللجنة الوطنية لمكافح فيروس كورونا"، الذي عقد يوم السبت برئاسة "اية الله رئيسي".

واشار رئيس الجمهورية الى رفع بعض القيود الاحترازية نظرا لتحسن الظروف الصحية في محافظات البلاد بما في ذلك بدء استئناف الدوام في عدد من المدارس؛ مؤكدا على اتباع البروتوكولات الوقائية واستبدالها بالاساليب الذكية للحفاظ على سلامة التلاميذ وطلاب الجامعات والعمال وكافة المواطنين خلال المرحلة القادمة.

كما نوّه بنجاح عملية التطعيم العام ضد فيروس كورونا في ايران؛ مؤكدا على دعم اللقاحات المنتجة محليا وحماية العلماء والاخصائيين الذين بذلوا جهودا قيمة في سياق توطين انتاج هذه اللقاحات.

ودعا رئيس الجمهورية الى مواصلة الجهود في هذا الاتجاه، وصولا الى نسبة 80 بالمئة من التلقيح باللقاحات المضادة على صعيد البلاد.