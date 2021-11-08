إيران وفنزويلا تؤکدان استعدادهما لتعزیز التعاون السياحي

وأعرب "علي اصغر شالبافيان" و"آلي بادرون" عن نهجهما المشترك في توطید العلاقات السياحية بين البلدين من أجل تقديم حلول لإدارة أزمة كورونا في صناعة السياحة.

التقى مساعد وزير التراث والسياحة والحرف اليدوية "علي اصغر شالبافيان"، وزير السياحة الفنزويلي "آلي بادرون" ، واعلن الجانبان خلال اللقاء استعداد إيران وفنزويلا لتتطویر التعاون في مجال السياحة.

وقدم شالبافيان في لقاء وزير السياحة الفنزويلي "آلي بادرون" شرحا حول اجراءات إيران في مجال السياحة خلال أزمة كورونا والتقدم الذي أحرزته البلاد في عملية التطعيم.

وتتطرق الی مخططات ایران لمرحلة ما بعد كورونا في مجال التعاون السياحي المشترك بين البلدین.

وقال أن كسب ثقة وسلامة وصحة السائحين الوافدين الی ایران من أولوياتنا داعیا إلى دعم كافة قدرات القطاع العام وتوظيف قدرات القطاع الخاص لتوسیع التعاون السياحي بين ايران و فنزويلا رغم المشاكل والقيود الناجمة عن أزمة كورونا.

وشدد على أن إيران وفنزويلا يمكنهما استغلال الفرص السياحية كمشاركة في المعارض السياحية کما يمكن للبلدين توفیر الارضیة لتبادل المعلومات للتغلب على تحدي كورونا العالمي من خلال عقد اجتماعات وندوات مشتركة عبر الإنترنت.

وأعرب "علي اصغر شالبافيان" و"آلي بادرون" عن نهجهما المشترك في توطید العلاقات السياحية بين البلدين من أجل تقديم حلول لإدارة أزمة كورونا في صناعة السياحة.