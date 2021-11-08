مهرجان السينما الايرانية يبدا اعماله في فرنسا

يذكر ان مهرجان السينما الايرانية، يواصل نشاطاته لغاية يوم غد الاحد؛ ويشرف على تنظيمه سنويا في مدينة شانتي الفرنسية "المركز السينمائي الايراني الفرنسي".

بدا مهرجان السينما الايرانية اعماله، ليل امس الجمعة في مدينة شانتي الفرنسية.

وحضرت مراسم افتتاح المهرجان عمدة مدينة شانتي "السيدة ايزابيل فوجي توفيز"، والامين العام لشبكة الاذاعة والتلفزيون الحكومي الفرنسي "کریستوف تاردیف"، الى جانب عدد من المسؤولين والمنتجين السنمائيين والفنانين من كلا البلدين وجمع من هواة الفن السابع في فرنسا.

واكدت السيدة فوجي توفيز خلال حفل الافتتاح، ان الفرنسيين يعرفون السينما الايرانية جيدا؛ معربة عن ترحيبها بحضور المخرجين ومنتجي الافلام الايرانيين خلال مهرجان السينما الايرانية في هذا العام.

من جانب اخر، اعتبر مدير شبكة الاذاعة والتلفزيون الرسمي الفرنسي، الفن السابع في ايران انه يتسم بميزات فريدة لكونه استطاع ان يحقق الكثير من الانجازات في المهرجانات الدولية وذلك رغم الحظر المفروض على البلاد.

يذكر ان مهرجان السينما الايرانية، يواصل نشاطاته لغاية يوم غد الاحد؛ ويشرف على تنظيمه سنويا في مدينة شانتي الفرنسية "المركز السينمائي الايراني الفرنسي".

ويتراس اللجنة التحكيمية عن ايران، "ابوالفضل جليلي"، وعن فرنسا "فردريك بونو".