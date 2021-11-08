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قائد عسكري:

انطلاق المرحلة الرئيسية لمناورات "ذوالفقار" المشتركة

ان هذه المناورات ستقام في منطقة تزيد مساحتها عن مليون كم مربع، بدءا من شرق مضيق هرمز مرورا ببحر عمان وصولا الى شمالي المحيط الهندي.
رمز الخبر: ۵۹۸۱۹
تأريخ النشر: 07 November 2021

اعلن المساعد التنسيقي للقائد العام للجيش الايراني، "الادميرال حبيب الله سياري"، عن انطلاق المرحلة الرئيسية لمناورات "ذوالفقار 1400" المشتركة ، اليوم الاحد في منطقة تسع لاكثر من مليون كم مربع.

وفي مؤتمره الصحفي الذي عقده حول هذه المناورات، اوضح "الادميرال سياري" ان المرحلة الرئيسية والعملانية لمناورات الجيش الايراني المشتركة تحت عنوان "ذوالفقار 1400"، تشارك فيها وحدات من القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي بالجيش.

واضاف، ان هذه المناورات ستقام في منطقة تزيد مساحتها عن مليون كم مربع، بدءا من شرق مضيق هرمز مرورا ببحر عمان وصولا الى شمالي المحيط الهندي.

وتابع، ان وحدات المشاة والدروع والآلية التابعة للقوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية ومنظومات الدفاع الجوي والقطع البحرية والغواصات التابعة لبحرية الجيش، والمقاتلات والطائرات المسيّرة لسلاح الجو، تمركزت قبل ايام في منطقة المناورات؛ حيث بدأت في تدريباتها المختلفة استعدادا لتنفيذ المرحلة الرئيسية والعملانية غدا الاحد.

وصرح المساعد التنسيقي لقائد الجيش، ان مناورات ذوالفقار 1400 المشتركة ستشهد انواع العمليات التركيبية من قبل الوحدات المشاركة، بما في ذلك القطع البحرية السطحية وتحت السطح وقوات المغاوير البحرية والعمليات الخاصة والطيران والمشاة والآلية؛ والتي ستشارك لاكتساب مزيد من الجهوزية القتالية في مواجهة اي تهديد محتمل.

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