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فشل محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي بطائرة مسيرة استهدفت منزله

انا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وادعو الى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من اجل العراق.
رمز الخبر: ۵۹۸۱۸
تأريخ النشر: 07 November 2021

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقية، فجر الأحد، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال فاشلة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد.

وكشفت خلية الإعلام الامني العراقي في بيان لها، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يصاب بأي أذى وهو بصحة جيدة.

من جانبها تقوم القوات الأمنية العراقية بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة .

وتعليقا على هذا الهجوم الذي استهدف مكان اقامته كتب الكاظمي في تغريدة على تويتر: كنت ومازلت مشروع فداء العراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات واصرار قواتنا الامنية البطلة على حفظ امن الناس واحقاق الحق ووضع القانون في نصابه.

انا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وادعو الى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من اجل العراق.

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