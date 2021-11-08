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طائرة تهبط إضطرارياً في مطار إسباني وتوقيف 11 شخصاً

أوقفت شرطة بالما دي مايوركا السبت 11 شخصاً فروا من طائرة قامت الجمعة بهبوطٍ اضطراري في مطار المدينة في أرخبيل الباليار، الامر الذي تسبب بإضطراباتٍ عديدة.
رمز الخبر: ۵۹۸۱۶
تأريخ النشر: 06 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال الحرس المدني الإسباني إنّ "الطائرة التي كانت تقوم برحلة بين المغرب وتركيا سُمح لها بالهبوط اضطرارياً في بالما دي مايوركا إثر ورود بلاغ عن شعور أحد ركّابها بإعياء.

وأضاف أنّه أثناء إخلاء المريض المفترض من الطائرة، انتهز نحو 20 راكباً الفرصة للهروب منها، فنزلوا على المدرج ولاذوا بالفرار.

وبدأت الشرطة والحرس المدني عمليات بحث في المطار أدت الى شل حركته التي لم تستأنف الا قرابة منتصف الليل، بعد توقف استمر اربع ساعات، وفق السلطات الملاحية الاسبانية.

وقال متحدث باسم الحكومة المحلية "حتى الان، تم العثور على 11 شخصا من جانب الشرطة والحرس المدني".

ولا يزال تسعة اشخاص على الاقل فارين، بحسب السلطات.

ونتيجة للحادث، تمّ تغيير مسار 13 طائرة كانت متّجهة إلى بالما إلى مطارات أخرى، كما شهدت 16 رحلة مغادرة تأخيرا كبيرا، وفقاً لسلطات المطار.

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