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ثلاثة جرحى في هجوم بالسكين على متن قطار بولاية بافاريا الألمانية

أصيب عدد من الأشخاص بجروح إثر هجوم بالسكين وقع، اليوم السبت، على متن قطار سريع في ولاية بافاريا الألمانية، وفق ما أعلنت عنه الشرطة التي أكدت تمكنها من توقيف المشتبه في تنفيذه الهجوم.
رمز الخبر: ۵۹۸۱۴
تأريخ النشر: 06 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وذكرت شرطة بلدة نويماركت إن دير أوبربفالتز في بيان "وفق المعلومات الأولية، أصيب عدد من الأشخاص بجروح"، مؤكدة أن "الخطر زال الآن".

وأفادت مصادر صحافية أن ثلاثة أشخاص على الأقل جرحوا، لافتة إلى أن اثنين حالتهما خطيرة. لكن ناطقة باسم الشرطة أوضحت أن الإصابات لا تشكل خطرا على حياة أي من الجرحى.

وأكدت الشرطة أنه تم توقيف مشتبه به من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتم تعليق حركة القطار السريع "آي سي إي" في محطة زويبرسدورف بجنوب البلاد حيث بدأت عملية واسعة للشرطة.

وتواجه ألمانيا تهديدا إرهابيا مزدوجا منذ سنوات من المتطرفين من جهة ومجموعات يمينية متشددة من جهة أخرى، حيث شهدت عدة هجمات منذ العام 2015.

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