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البطش: الصحوة الإيرانية ورجال بحرية الحرس الثوري كانوا بالمرصاد لغطرسة امريكا

رمز الخبر: ۵۹۸۰۹
تأريخ النشر: 06 November 2021

علق القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش على القرصنة الامريكية لناقلة النفط الايرانية قبل ايام، قائلا انها "غطرسة أمريكية وقرصنة واضحة، لكن الصحوة الإيرانية ورجال البحرية في الحرس الثوري كانوا لها بالمرصاد".

وفي تصريح لتابناك ، اليوم السبت، قال البطش "هذه الأراضي هي عربية إسلامية وهذه البحار هي إسلامية وليست أمريكية وهي ديارنا".

وأكد البطش أنه "من حق الحرس الثوري الإيراني أن يحمي المياه الإقليمية وأن يحمي ناقلة النفط الإيرانية وأن لا يسمح للأمريكي أو الإسرائيلي بالعربدة وفرض رغبته على السواحل العربية والإسلامية".

*الجهاد الاسلامي تحذّر الاحتلال من الاعتداءات على الاسرى في السجون

حذرت حركة الجهاد الاسلامي "العدو الصهيوني من التمادي بإدارة ظهره للاسرى المضربين عن الطعام، وبالذات الذين يضربون عن الطعام منذ أكثر من مئة يوم".

وحذر القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش "العدو من الاستمرار في الاعتداءات على السجون وحركة الاسرى داخل المعتقلات".

 

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