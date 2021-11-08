فايزر تعلن أن الحبوب المضادة لكورونا فعالة

موقع تابناك الإخباري_إلى جانب لقاحها العالمي المضاد لفيروس كورونا، كشفت شركة فايزر الاميركية أن اول حبةٍ تُنتجها لعلاج مرضى كوفيد تظهر فعالية عالية في مكافحة الوباء العالمي بعد اتمام الاختبارات السريرية... اذ نجح الدواء الذي أُطلِقَ عليه "باكسلوفيد" بنسبة تسعة وثمانين بالمئة في خفض خطر نقل المرضى إلى المستشفيات أو وفاة العديد من البالغين المصابين بكوفيد تسعة عشر، والأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد.

وقال البرت بورلا، رئيس شركة فايز والمسؤول التنفيذي الاول في الشركة "انها اخبار حماسية. يمكني القول ان هناك اخباراً رائعة للبشرية. وهي فوق التوقعات. إنَّها المرة الاولى على حد علمي التي تُثبتُ فيها مثبطات الانزيم البروتيني مثل هذه الفعالية وبكل الأحوال إنَّها المرة الاولى التي يكون لدينا فيها قدر غير واضح من هذه الفعالية. نحن متحمسون للغاية لان لدينا حاجة ماسة وهذا يعني انه يمكن انقاذ الكثير من الارواح، والكثير من الناس يمكنهم البقاء في البيت بدلا من الذهاب الى المستشفى".

وتفوق النتائج التي اعلنتها فايز بيانات اختبار حبوب عقار (مولنوبيرافير) Molnupiravir من إنتاج شركتي ميرك وريدجباك للعلاج الحيوي والذي اعطت بريطانيا الموافقة على استخدامه قبل يومين.

يأتي ذلك وسط مخاوف تشهدها العديد من الدول نتيجة تصاعد الاصابات بكورونا لاسيما في اوروبا، حيث اوصت السلطات في النمسا بمنع غير الملقَّحين من ارتياد المقاهي والمطاعم.

وقال الكسندر شالنبرغ، المستشار النمساوي "للاسف الأعداد تتصاعد بسرعة وما من شك أنَّ الوضع جدي في النمسا على غرار الدول الاوروبية الاخرى. التقدم استثنائي وحالات الدخول الى العناية المركزة تتزايد بشكل اسرع مما كنا نتوقع".

واعلنت ايطاليا أنَّ الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا يتوقع ان تعطى لفئات عمرية جديدة اضافة الى الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين خمسة واحد عشر عاما.