قادة الفصائل يشاركون بتأبين شهداء الاحتجاجات أمام المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد

شارك عدد من قادة الفصائل العراقية اليوم السبت في مراسم تشييع شهداء الاحتجاجات الذين قتلوا برصاص القوات الامنية امس الجمعة، بعد ان دعا امين عام عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي خلال زيارته لمكان الاعتصام مساء امس، لاقامة مجلس عزاء اليوم عن روح الشهداء.

موقع تابناك الإخباري_ووصل أمين عام حركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس اركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي - ابو فدك" وامين عام حركة حقوق حسين مؤنس وعضو تحالف الفتح حسن سالم، إلى ساحة الإعتصام قرب المنطقة الخضراء للمشاركة في تأبين الشهداء الذين سقطوا أمس برصاص القوى الأمنية.

هذا وبدأ المتظاهرون العراقيون ظهر اليوم بالتوافد الى المنطقة الخضراء عبر جسر السنك، للمشاركة بتشييع الشهداء الذين استشهدوا خلال التظاهرات الاحتجاجية امس، خلال مطالبتهم بإعادة فرز الأصوات لتبيان نتائج الإنتخابات البرلمانية الأخيرة يدوياً، ضمن "جمعة الفرصة الأخيرة"، بدعوة من قوى الإطار التنسيقي مساء الخميس.

واستشهد 3 مواطنين عراقيين، وأصيب نحو 100 شخص، إثر مواجهات بين قوات الأمن ومعتصمين في محيط المنطقة الخضراء.

وهاجمت قوات الأمن مساء الجمعة خيم المعتصمين في محيط المنطقة الخضراء، وأقدمت على حرقها، في محاولة منها لطردهم من المنطقة.

وبالتزامن مع احراق الخيم، أطلقت قوات الأمن النار على المعتصمين، ما أدى إلى وقوع المزيد من المصابين، كما منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان، لنجدة المصابين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عراقية.

كما استهدفت القوات الامنية العراقية الطواقم الاعلامية، وحرقت سيارتي النقل المباشر التابعة لقناتي الاتجاه وبلادي، كما اعتدت على كادر قناة الغدير. وبسبب اطلاق الرصاص الكثيف من قبل القوات الأمنية، واقتحامها لساحة الاعتصام، قطعت قناة الغدير لفترة من الوقت.



