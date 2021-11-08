الفصائل الفلسطينية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى فى سجون الاحتلال

أكد القيادي فى حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش، "أن العدو الاسرائيلي، سيدفع ثمنا غاليا حال استشهاد أحد الأسرى المضربين عن الطعام".

موقع تابناك الإخباري_وقال البطش في كلمة عن الفصائل الفلسطينية خلال وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام نظمت أمام مقر الصليب الأحمر بغزة اليوم السبت، "نحذر العدو من أننا لن نترك الأسرى المضربين، وأنه حال استشهادهم سيدفع العدو ثمناً مهما كلف الأمر"، داعيا الوسطاء للتحرك العاجل والفوري لإنقاذ الأسرى المضربين ووقف التعسف المستمر بحق الأسرى في السجون.

وأضاف" نجدد التزامنا بعدم ترك أسرانا وسنعمل كل جهدنا لإطلاق سراحهم"، مطالباً أبناء شعبنا في كل الساحات للتحرك الجماهيري الداعم للأسرى والخروج في مسيرات دعم الأسرى والضغط على العدو ميدانياً.

ويواصل ستة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، وسط خشية من استشهاد أحد الأسرى في ظل عدم استجابة ادارة مصلحة السجون الإسرائيلية لمطالبهم وتحديد موعدًا لإنهاء اعتقالهم والافراج عنهم.

يُشار إلى أن أقدم أسير مضرب عن الطعام في الأسرى الستة هو الأسير كايد الفسفوس الذي مضى على اضرابه عن الطعام 115 يومًا على التوالي مطالبًا بإنهاء اعتقاله الإداري.