مدبولي يتابع استعدادات شرم الشيخ لاستضافة الدورة 27 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ

بحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم استعدادات شرم الشيخ لاستضافة الدورة 27 لـقمة "تغير المناخ" التي سيحضرها كبار قادة العالم. واعلن مدبولي عن توجيهات رئيسية بأن تظهر شرم الشيخ فى أبهى صورها خلال قمة المناخ.

موقع تابناك الإخباري_عقد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ظهر اليوم السبت اجتماعا؛ لبحث الاستعدادات اللازمة لانعقاد الدورة 27 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ (COP27)، والتي تسعى مصر لاستضافتها خلال العام المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وحضر الاجتماع كل من وزير السياحة والآثار خالد العناني، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة، وعدد من مسؤولي قطاع السياحة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه من المتوقع حضور قمة تغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ عدد كبير للغاية من مسؤولي الدول والمنظمات وكبار الشخصيات الدولية في وقت واحد.

ولفت إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجه بضرورة أن تظهر المدينة في أبهى صورها، وأن تكون الطرق والمحاور والمشروعات الخدمية المختلفة على أعلى مستوى لها من الكفاءة والجودة، بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من جميع أعمال التطوير في أقصر فترة ممكنة.

وأكد مدبولي أنه سيكون هناك استعداد على أعلى مستوى في جميع الملفات التي تخص هذا الشأن، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بأن تكون وسائل النقل الجماعي بالمدينة صديقة للبيئة، مع العمل على سرعة تحويل سيارات الأجرة بالمدينة للعمل بالغاز الطبيعي، وتطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات، والانتهاء من مشروع الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ، فضلا عن الاهتمام باستكمال جميع المشروعات المتوقفة بالمدينة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد قائمة بالمشاريع التي تحتاجها مدينة شرم الشيخ، والتمويل المطلوب للعمل على سرعة تنفيذ هذه المشروعات.