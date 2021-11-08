النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۹مشاهدات
‍ پ

مدبولي يتابع استعدادات شرم الشيخ لاستضافة الدورة 27 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ

بحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم استعدادات شرم الشيخ لاستضافة الدورة 27 لـقمة "تغير المناخ" التي سيحضرها كبار قادة العالم. واعلن مدبولي عن توجيهات رئيسية بأن تظهر شرم الشيخ فى أبهى صورها خلال قمة المناخ.
رمز الخبر: ۵۹۸۰۳
تأريخ النشر: 06 November 2021

موقع تابناك الإخباري_عقد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ظهر اليوم السبت اجتماعا؛ لبحث الاستعدادات اللازمة لانعقاد الدورة 27 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ (COP27)، والتي تسعى مصر لاستضافتها خلال العام المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وحضر الاجتماع كل من وزير السياحة والآثار خالد العناني، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة، وعدد من مسؤولي قطاع السياحة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه من المتوقع حضور قمة تغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ عدد كبير للغاية من مسؤولي الدول والمنظمات وكبار الشخصيات الدولية في وقت واحد.

ولفت إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجه بضرورة أن تظهر المدينة في أبهى صورها، وأن تكون الطرق والمحاور والمشروعات الخدمية المختلفة على أعلى مستوى لها من الكفاءة والجودة، بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من جميع أعمال التطوير في أقصر فترة ممكنة.

وأكد مدبولي أنه سيكون هناك استعداد على أعلى مستوى في جميع الملفات التي تخص هذا الشأن، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بأن تكون وسائل النقل الجماعي بالمدينة صديقة للبيئة، مع العمل على سرعة تحويل سيارات الأجرة بالمدينة للعمل بالغاز الطبيعي، وتطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات، والانتهاء من مشروع الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ، فضلا عن الاهتمام باستكمال جميع المشروعات المتوقفة بالمدينة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد قائمة بالمشاريع التي تحتاجها مدينة شرم الشيخ، والتمويل المطلوب للعمل على سرعة تنفيذ هذه المشروعات.

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الداخلية العراقية: محاولة اغتيال الكاظمي جرت بثلاث طائرات مُسيرة
الكاظمي يعلن تعرضه لمحاولة إغتيال وإدانات داخلية عراقية وخارجية دولية للحادثة
سياسيون يدينون عبر تابناك أحداث المنطقة الخضراء ويؤكدون أن الاعتداء هدفه خلق فتنة دموية
أثار الهجوم الذي استهدف منزل الكاظمي جراء محاولة فاشلة لاغتياله
لجنة المتابعة تحذر من المساس بحياة الأسرى
قبائل عبيدة يعلنون تحييد آخر مديريات مأرب من القتال
سماع دوي انفجار وإطلاق نار في المنطقة الخضراء
الحرس الثوري يضرب مجددا.. أي معادلات بين خطوط النار؟
"الجهاد الإسلامي" تتوعد إسرائيل "بدفع الثمن" حال وفاة أي معتقل فلسطيني مضرب عن الطعام
مسؤول برلماني: الحكومة حققت بداية جيدة جدا خلال اشهرها الثلاثة
غریب آبادي: فليكف الاوروبيون عن سياستهم المزدوجة والهدامة في مجال الارهاب
سنتابع مطالبنا بحزم خلال المفاوضات القادمة مع مجموعة 4+1
اتفاق ايراني باكستاني على تعزيز التعاون في مجال الترانزيت ورفع التجارة بين البلدين
واشنطن غير مؤهلة للتفاوض في ظل ارهابها الاقتصادي
اية الله رئيسي يوجه باستمرار الاجراءات الحازمة لمكافحة كورونا في ايران
الكاظمي يعلن تعرضه لمحاولة إغتيال وإدانات داخلية عراقية وخارجية دولية للحادثة
انطلاق المرحلة الرئيسية لمناورات "ذوالفقار" المشتركة
لجنة المتابعة تحذر من المساس بحياة الأسرى
سماع دوي انفجار وإطلاق نار في المنطقة الخضراء
"الجهاد الإسلامي" تتوعد إسرائيل "بدفع الثمن" حال وفاة أي معتقل فلسطيني مضرب عن الطعام
قبائل عبيدة يعلنون تحييد آخر مديريات مأرب من القتال
الحرس الثوري يضرب مجددا.. أي معادلات بين خطوط النار؟
سنتابع مطالبنا بحزم خلال المفاوضات القادمة مع مجموعة 4+1
خطيب الأقصى: الاحتلال اعتدى على أكثر من 500 مقبرة في فلسطين
أثار الهجوم الذي استهدف منزل الكاظمي جراء محاولة فاشلة لاغتياله
مسؤول برلماني: الحكومة حققت بداية جيدة جدا خلال اشهرها الثلاثة
مهرجان السينما الايرانية يبدا اعماله في فرنسا
الداخلية العراقية: محاولة اغتيال الكاظمي جرت بثلاث طائرات مُسيرة
غریب آبادي: فليكف الاوروبيون عن سياستهم المزدوجة والهدامة في مجال الارهاب
اية الله رئيسي يوجه باستمرار الاجراءات الحازمة لمكافحة كورونا في ايران