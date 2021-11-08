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طهران وإسلام أباد يبحثان توسيع العلاقات التجارية الثنائية

قال مستشار رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون التجارة و الاستثمار، عبد الرزاق داود، اليوم السبت ان بلاده ترغب بتوسيع العلاقات التجارية مع ايران.
رمز الخبر: ۵۹۸۰۰
تأريخ النشر: 06 November 2021

موقع تابناك الإخباري_أضاف داود في الاجتماع التاسع للجنة التجارة المشتركة بين ايران وباكستان، أن الاجيال القادمة عليهم ان يدركوا ان تشكيل هذه اللجنة هي البداية لحل المشاكل التجارية بين البلدين".

وأكد أن "باكستان تريد تطوير وتوسيع العلاقات مع ايران في مختلف المجالات التجارية، منها شحن ونقل البضائع وتبادل السلع بالمقايضة وخفض الرسوم الجمركية وإنشاء الأسواق الحدودية".

وأكد داود أن بلاده تحاول إزالة الحواجز التجارية بين البلدين، معربا عن امله في تنفيذ الاتفاقيات التي ابرمت بين البلدين بشأن التعاون الاستراتيجي في السنوات الماضية، وان يقطع الجانبان اشواطا كبيرة في تطوير التجارة بدءاً من اليوم.

واوضح ان هناك الكثير من القدرات الكامنة في إيران وباكستان، قائلا: ان البلدين يكمل كل منهما الآخر في التبادلات التجارية لكننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتوسيع التعاون بيننا".

وبدأ الاجتماع التاسع للجنة التجارة المشتركة بين البلدين يوم امس الجمعة ويستمر حتى اليوم السبت في طهران.

ويناقش الجانبان المواضيع التجارية منها التعاون في نقل البضائع ومقايضة السلع وإنشاء الأسواق الحدودية واتفاقية التجارة الحرة وغيرها من القضايا التي تؤثر على العلاقات التجارية الثنائية.


         

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