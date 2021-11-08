المفوضية العليا للانتخابات: غداً سننهي ملف الطعون

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، موعد الانتهاء من عملية إعادة العد والفرز اليدوي في جميع المحطات، فيما حددت موعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.

موقع تابناك الإخباري_وقال عضو إعلام المفوضية، عماد جميل، إن "ملاحق الطعون شملت 11 محافظة فقط، وهنالك 7 محافظات لم يقدموا ملاحق طعون".

وأضاف، أن "المفوضية أكملت خمس محافظات، هي بابل وكربلاء والنجف وديالى وبغداد بجانبيها الكرخ والرصافة"، مبيناً، أن "يوم غد ستكمل المفوضية محافظات نينوى وصلاح الدين والبصرة و كركوك وذي قار، اضافة الى محطات المهاجرين في دهوك وهي 44 محطة، فضلا عن اصوات النازحين في نينوى".

وأكد، أن "المفوضية ستكمل كل المحطات يوم غد، وستحسم الموضوع، وسترفع كل الدعاوى إلى الجهات القضائية".

وأشار إلى أنه "بعد انتهاء الهيئة القضائية من الطعون المقدمة اليها، تستطيع المفوضية الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات"، مؤكداً "عدم وجود أي ضغوط تمارس على المفوضية سواء داخلياً او خارجيا".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم أمس الجمعة، الانتهاء من عد وفرز المحطات التي قدمت بشأنها أدلة ضمن ملحق طعون مرشحي الكرخ والرصافة.