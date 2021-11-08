بايدن مرحّبًا بإقرار خطته للبنى التحتية: تقدم كبيرا

رحّب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت بإقرار خطته الضخمة للبنى التحتية معتبراً ذلك "تقدماً كبيراً" انتزعه بعد أشهر من المفاوضات الشاقة.

موقع تابناك الإخباري_وأكد في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أنه سيوقّع "قريبًا" هذا القانون الذي تبلغ كلفته 1.2 تريليون دولار والذي أقرّه الجمعة الكونجرس الأمريكي بصورة نهائية، بأغلبية مريحة بعد انضمام عشرة نواب جمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية.

وقال بايدن "إلى جميع أولئك الذين يشعرون بأنهم متروكون ومُهملون في اقتصاد يتغيّر بهذه السرعة: هذا القانون لكم"، مؤكدًا أن الوظائف التي خُلقت "لا تتطلّب شهادات جامعيّة".

وتعهّد أيضاً دفع الكونجرس الى التصويت على الشقّ الاجتماعي والبيئي من مشاريع إصلاحاته الطموحة التي لا تزال متعثرة بسبب انقسامات داخل معسكره الديموقراطي.

وأضاف، "سأكون واضحًا: سنجعل مجلس النواب يقرّه وسنجعل مجلس الشيوخ يصادق عليه"، معتبراً أن مشروع قانون "بيلد باك بيتر" (إعادة الإعمار بشكل أفضل) الذي تبلغ كلفته نحو 1750 مليار دولار، سيكون "استثمارًا تاريخيًا".

وعندما سُئل عن أسباب هذه الثقة بأن القانون سيُقرّ، أجاب بايدن مبتسما: "أنا".