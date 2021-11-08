النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۷مشاهدات
‍ پ

بايدن مرحّبًا بإقرار خطته للبنى التحتية: تقدم كبيرا

رحّب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت بإقرار خطته الضخمة للبنى التحتية معتبراً ذلك "تقدماً كبيراً" انتزعه بعد أشهر من المفاوضات الشاقة.
رمز الخبر: ۵۹۷۹۶
تأريخ النشر: 06 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وأكد في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أنه سيوقّع "قريبًا" هذا القانون الذي تبلغ كلفته 1.2 تريليون دولار والذي أقرّه الجمعة الكونجرس الأمريكي بصورة نهائية، بأغلبية مريحة بعد انضمام عشرة نواب جمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية.

وقال بايدن "إلى جميع أولئك الذين يشعرون بأنهم متروكون ومُهملون في اقتصاد يتغيّر بهذه السرعة: هذا القانون لكم"، مؤكدًا أن الوظائف التي خُلقت "لا تتطلّب شهادات جامعيّة".

وتعهّد أيضاً دفع الكونجرس الى التصويت على الشقّ الاجتماعي والبيئي من مشاريع إصلاحاته الطموحة التي لا تزال متعثرة بسبب انقسامات داخل معسكره الديموقراطي.

وأضاف، "سأكون واضحًا: سنجعل مجلس النواب يقرّه وسنجعل مجلس الشيوخ يصادق عليه"، معتبراً أن مشروع قانون "بيلد باك بيتر" (إعادة الإعمار بشكل أفضل) الذي تبلغ كلفته نحو 1750 مليار دولار، سيكون "استثمارًا تاريخيًا".

وعندما سُئل عن أسباب هذه الثقة بأن القانون سيُقرّ، أجاب بايدن مبتسما: "أنا".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الداخلية العراقية: محاولة اغتيال الكاظمي جرت بثلاث طائرات مُسيرة
الكاظمي يعلن تعرضه لمحاولة إغتيال وإدانات داخلية عراقية وخارجية دولية للحادثة
سياسيون يدينون عبر تابناك أحداث المنطقة الخضراء ويؤكدون أن الاعتداء هدفه خلق فتنة دموية
أثار الهجوم الذي استهدف منزل الكاظمي جراء محاولة فاشلة لاغتياله
لجنة المتابعة تحذر من المساس بحياة الأسرى
قبائل عبيدة يعلنون تحييد آخر مديريات مأرب من القتال
سماع دوي انفجار وإطلاق نار في المنطقة الخضراء
الحرس الثوري يضرب مجددا.. أي معادلات بين خطوط النار؟
"الجهاد الإسلامي" تتوعد إسرائيل "بدفع الثمن" حال وفاة أي معتقل فلسطيني مضرب عن الطعام
مسؤول برلماني: الحكومة حققت بداية جيدة جدا خلال اشهرها الثلاثة
غریب آبادي: فليكف الاوروبيون عن سياستهم المزدوجة والهدامة في مجال الارهاب
سنتابع مطالبنا بحزم خلال المفاوضات القادمة مع مجموعة 4+1
اتفاق ايراني باكستاني على تعزيز التعاون في مجال الترانزيت ورفع التجارة بين البلدين
واشنطن غير مؤهلة للتفاوض في ظل ارهابها الاقتصادي
اية الله رئيسي يوجه باستمرار الاجراءات الحازمة لمكافحة كورونا في ايران
الكاظمي يعلن تعرضه لمحاولة إغتيال وإدانات داخلية عراقية وخارجية دولية للحادثة
انطلاق المرحلة الرئيسية لمناورات "ذوالفقار" المشتركة
لجنة المتابعة تحذر من المساس بحياة الأسرى
سماع دوي انفجار وإطلاق نار في المنطقة الخضراء
"الجهاد الإسلامي" تتوعد إسرائيل "بدفع الثمن" حال وفاة أي معتقل فلسطيني مضرب عن الطعام
قبائل عبيدة يعلنون تحييد آخر مديريات مأرب من القتال
الحرس الثوري يضرب مجددا.. أي معادلات بين خطوط النار؟
سنتابع مطالبنا بحزم خلال المفاوضات القادمة مع مجموعة 4+1
خطيب الأقصى: الاحتلال اعتدى على أكثر من 500 مقبرة في فلسطين
أثار الهجوم الذي استهدف منزل الكاظمي جراء محاولة فاشلة لاغتياله
مسؤول برلماني: الحكومة حققت بداية جيدة جدا خلال اشهرها الثلاثة
مهرجان السينما الايرانية يبدا اعماله في فرنسا
الداخلية العراقية: محاولة اغتيال الكاظمي جرت بثلاث طائرات مُسيرة
غریب آبادي: فليكف الاوروبيون عن سياستهم المزدوجة والهدامة في مجال الارهاب
اية الله رئيسي يوجه باستمرار الاجراءات الحازمة لمكافحة كورونا في ايران