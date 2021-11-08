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المتظاهرون يعيدون نصب الخيم في محيط المنطقة الخضراء بعد حرقها ليلا

أعاد مئات المتظاهرين العراقيين، نصب خيام الاعتصام أمام المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا بالعاصمة بغداد، احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.
رمز الخبر: ۵۹۷۹۳
تأريخ النشر: 06 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال مصدر أمني إن "المتظاهرين أعادوا نصب الخيام في موقع الاعتصام أمام مدخل المنطقة الخضراء، غداة وقوع اشتباكات بين قوات الشرطة ومحتجين".

وأوضح المصدر ذاته، أن "قوات الأمن انتشرت بكثافة بمدخل المنطقة الخضراء (مقر السفارات والبعثات الدبلوماسية) لتأمينها".

وفي وقت سابق السبت، أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بتشكيل قوة أمنية مشتركة لإدارة وتأمين منطقة اعتصام المحتجين على نتائج الانتخابات في بغداد.

وهاجمت قوات الأمن مساء الجمعة خيم المعتصمين في محيط المنطقة الخضراء، وأقدمت على حرقها، في محاولة منها لطردهم من المنطقة. وبالتزامن مع احراق الخيم، أطلقت قوات الأمن النار على المعتصمين، ما أدى إلى وقوع المزيد من المصابين، كما منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان، لنجدة المصابين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عراقية.

واستشهد 3 مواطنين عراقيين، وأصيب نحو 100 شخص، اثر مواجهات بين قوات الأمن ومعتصمين في محيط المنطقة الخضراء، يوم الجمعة بدعوة من قوى الإطار التنسيقي، كانوا يطالبون بإعادة فرز نتائج الإنتخابات البرلمانية الأخيرة يدوياً.

وأطلقت قوات الأمن النار بإتجاه المتظاهرين، وفي الهواء، وكذلك القنابل المسيلة للدموع، في محاولة منها لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة العشرات.

 

         

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