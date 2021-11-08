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متظاهرون يعودون إلى ساحة الاعتصام في بغداد

عادت التظاهرات إلى ساحة الاعتصام في بغداد، اليوم السبت، بعد الصدامات التي جرت أمس بين متظاهرين وقوات الأمن والتي أدت إلى مصرع متظاهر وإصابة عدد آخر بجروح.
رمز الخبر: ۵۹۷۹۲
تأريخ النشر: 06 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وعاد المعتصمون لنصب خيام جديدة بعد احتراق العشرات منها نتيجة الصدامات، كما انسحبت قوات مكافحة الشغب إلى الجسر المعلّق، فيما انتشرت عناصر أمن الحشد الشعبي بين المعتصمين وتلك القوات.

وحمّلت اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات العراقية رئيس الوزراء العراقي المسؤولية المباشرة عما جرى، مؤكدةً أنّ "الشعب العراقي لن يخضع لمؤامرة التزوير".

كما شارك الأمين العام لكتائب حزب الله أبو حسين الحميداوي في العزاء عند مدخل المنطقة الخضراء، إلى جانب عدد من قياديي الحشد الشعبي وقادة الفصائل.

واستشهد 3 مواطنين عراقيين، وأصيب نحو 100 شخص، اثر مواجهات بين قوات الأمن ومعتصمين في محيط المنطقة الخضراء، يوم الجمعة بدعوة من قوى الإطار التنسيقي، كانوا يطالبون بإعادة فرز نتائج الإنتخابات البرلمانية الأخيرة يدوياً.

وأطلقت قوات الأمن النار بإتجاه المتظاهرين، وفي الهواء، وكذلك القنابل المسيلة للدموع، في محاولة منها لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة العشرات.

ودانت قوى سياسية عراقية بارزة أمس الجمعة استخدام العنف في التظاهرات، كما دعت المتظاهرين إلى ضبط النفس.

 

         

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