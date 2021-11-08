تدشين أول خط مترو في هانوي للحد من الازدحام المروري

إفتُتح في هانوي أول خط لقطارات الأنفاق (المترو)، اليوم السبت، في إطار جهود السلطات للحد من الازدحام المروري وتخفيف التلوث في العاصمة الفيتنامية التي تعد أكثر من خمسة ملايين دراجة نارية.

موقع تابناك الإخباري_وبعد سنوات من التأخير وازدياد تكاليف الإنشاء بنحو الضعفين، غادر قطار محطة كات لينه قرب وسط هانوي ليبدأ رحلة ممتدة على 13 كيلومترا في اتجاه شرق المدينة المكتظ بالسكان، بحسب موقع أرقام.

ووصل ركاب باكرا لالتقاط صور أمام القطار الجديد، قبل أن يتمكن أطفال من التمتع خلال رحلتهم الأولى عبر المترو بمناظر العاصمة الفيتنامية من نوافذ المقصورة.

وتُعرف هانوي ذات التسعة ملايين نسمة، حول العالم بالأعداد الكبيرة للدراجات النارية التي تجوب شوارع المدينة وتشكّل تهديدا لسلامة المشاة الذين يحاولون اجتياز الطرق.

وارتفع عدد الدراجات النارية من مليونين سنة 2008 إلى 5,7 ملايين عام 2020، بحسب الشرطة المحلية، كما ازداد عدد السيارات في الفترة عينها من 185 ألف سيارة إلى 700 ألف.

واستغرق إنشاء خط المترو الجديد عشر سنوات، بكلفة وصلت إلى 900 مليون دولار بعدما كانت الميزانية الأساسية قبل تأخير المشروع مرارا وتكرارا 550 مليون دولار. ومن المقرر تدشين تسعة خطوط إضافية في هانوي بحلول سنة 2030.