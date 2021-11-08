مرشحو حركة حقوق يشاركون في تظاهرات "جمعة الفرصة الاخيرة" في البصرة: نتائج الانتخابات مفبركة

شارك عدد من مرشحي حركة "حقوق" في وقفة احتجاجية لمتظاهري "جمعة الفرصة الاخيرة" امام مقر مفوضية الانتخابات في المحافظة امس الجمعة، وسط اجراءات امنية مشددة، رفضًا لنتائج الانتخابات البرلمانية التي أعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات.

موقع تابناك الإخباري_ولليوم الخامس عشر تتواصل التظاهرات امام مبنى المفوضية في البصرة، كما في العاصمة العراقية بغداد ومختلف المدن.

وجاءت هذه التظاهرات في مختلف المحافظات العراقية، للمطالبة بإعادة فرز الأصوات لتبيان نتائج الإنتخابات البرلمانية الأخيرة يدوياً، ضمن "جمعة الفرصة الأخيرة"، بدعوة من قوى الإطار التنسيقي مساء الخميس.

وفي تظاهرات المنطقة الخضراء في بغداد، أطلقت قوات الأمن النار بإتجاه المتظاهرين، وفي الهواء، وكذلك القنابل المسيلة للدموع، في محاولة منها لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين.

واستشهد 3 مواطنين عراقيين، وأصيب نحو 100 شخص، اثر مواجهات بين قوات الأمن ومعتصمين في محيط المنطقة الخضراء.