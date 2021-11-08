الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 06-11-2021

أولاً: أحداث

-مصادر عبرية: تسريب معلومات أكثر من 1000 موقع أمني وإحداثيات مصانع الأسلحة والقبب الحديدية والمطارات والملاجئ وملفات طبية ووثائق سرية لمئات الإسرائيليين الشاذين جنسياً بينهم شخصيات سياسية وحاخامات.

-اعلام عبري: فلسطيني أطلق النار تجاه نقطة للجيش قرب مستوطنة ميفو دوتان شمال الضفة، وغادر بسلام.

-إعلام عبري: أطلقت حركة حماس 3 صواريخ تجريبية من قطاع غزة نحو البحر في إطار تحسين قدراتها العسكرية.

- القناة 12: بالونات أطلقت من غزة متصل بها صورة لأسير مضرب عن الطعام سقطت في قاعدة للجيش في المنطقة.

- يديعوت: مقتل اثنين من المُستوطنين في كريات موتسكن أحدهما رئيس المافيا القفقازيه في الكيان.

-القناة 20: إصابة شرطي بجروح طفيفة في وجهه جراء رشقه بالحجارة في شرق القدس.

- القناة 12: صدامات مع الشرطة من قبل آلاف الحريديم الذين حضروا لاعتراض عشرات اليهوديات من جماعة "نساء الحائط" اللاتي أتين للصلاة عند حائط البراق رغم اعتراض الحاخامات منعًا من "تدنيس النساء اليهوديات للحائط".

-قناة كان: مواجهات بين الشرطة ومستوطنين في القدس مطالبين بمحاسبة عناصر الشرطة الذين تسببوا بقتل المستوطن أهوفيا سندك في ديسمبر الماضي.

-القناة 7: رفض المحكمة العليا الاستئناف المقدم من بلدية الخليل ضد إنشاء مصعد للمستوطنين للوصول للحرم.

-يديعوت: آلاف الأشخاص يشاركون في تظاهرة نظمتها أحزاب اليمين وسط مدينة تل أبيب، احتجاجاً على الحكومة.

ثانيًا: مواقف وآراء

- رئيس الوزراء: نخوض حربًا باردة مع إيران وسنعمل كل ما نستطيع لتحييد تهديدها.

-اعلام عبري: التهديد البري الكبير من توجيه وحدة النخبة في حزب الله، قوات الرضوان، التي يبلغ عددها عدة آلاف من مقاتلي الكوماندوس الذين اكتسبوا خبرة في الحرب السورية.

- رئيس هيئة أركان الجيش السابق "دان حالوتس": لا يمكن لإسرائيل استهداف منشآت إيران النووية وإلحاق أضرار كبيرة بالمشروع النووي الإيراني إلا بالتعاون مع الولايات المتحدة.

-نتنياهو يهاجم بينيت ويستهزئ به: وفد بينيت إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أكثر من الناخبين الذين صوّتوا له.

- خبير إسرائيلي "يوني بن مناحم": الطائرات المسيرة الإيرانية ستشغل "إسرائيل" وواشنطن لمدة طويلة.

- قائد الجبهة الداخلية: (السيد) حسن نصر الله يعرف نقاط ضعفنا، وحزب الله يمثل صداعّا في رأس "البلاد".

-يدعوت: إذا لم تتخذ الحكومة و"بنك إسرائيل" خطوات وفورية، فقد ينهار الدولار في الكيان بمعدل 3 شيكل أو أقل.

-القناة 13: استطلاع: لو أجريت الانتخابات اليوم: كتلة نتنياهو 56 كتلة الائتلاف 56 القائمة المشتركة 8.

ثالثًا: إجراءات

-اعلام عبري: انطلاق مناورة "نقطة تحول" في الجبهة الداخلية بهدف الاستعداد لحرب متعددة الجبهات.

-موقع واللاه: الجيش يبدأ مع القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، تدريبات عسكرية مكثفة في مدينة إيلات.

- اعلام عبري: شرعت "السلطات" بوضع أماكن محمية داخل المستوطنات المحاذية للبنان.

- يديعوت: الجيش يطلق منطادا ضخما متطورا "تال شمايم"، كمنصة جوية للكشف والتحذير من تهديدات الشمال.

-الجيش: البدء في تنفيذ خطة "الدرع الشمالي"؛ لحماية المستوطنات المتاخمة للحدود خوفاً من صواريخ حزب الله.

-هآرتس: الكنيست يوافق على ميزانية 2022 بأغلبية 59 عضوًا مقابل 56 من أعضاء الكنيست المعارضين.

- يسرائيل هيوم: وزارة الخارجية تحذّر المستوطنين من السفر إلى إثيوبيا بسبب الحرب الأهلية هناك.

- يديعوت: غانتس يقدّم للحكومة مشروع قرار إقامة لجنة تحقيق حول وقائع ملف شراء الغواصات و القطع البحرية

إعداد:تابناك