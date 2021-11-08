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تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد دعدس إلى مثواه الأخير في نابلس

شيع الفلسطينيون في محافظة نابلس، اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل محمد دعدس (15 عاما)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس خلال مواجهات اندلعت في قرية دير الحطب.
رمز الخبر: ۵۹۷۸۵
تأريخ النشر: 06 November 2021

موقع تابناك الإخباري_شيعت جماهير الشعب الفلسطيني في محافظة نابلس، اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل محمد دعدس (15 عاما)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس خلال مواجهات اندلعت في قرية دير الحطب.

وانطلق موكب تشييع الطفل دعدس في مراسم عسكرية من أمام مستشفى رفيديا الحكومي، بمشاركة فعاليات رسمية وشعبية ووطنية، وصولا إلى منزل عائلته، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع، قبل أن يوارى الثرى إلى مثواه الأخير في مخيم عسكر شرق نابلس.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن استشهاد الطفل دعدس وهو من مخيم عسكر الجديد بنابلس، عقب إصابته برصاصة في بطنه، وكان قلبه متوقفا، حيث حاولت الطواقم الطبية إنعاشه، إلا أنها لم تنجح.

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