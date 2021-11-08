وزير الدفاع يشارك في حفل "يوم النصر" بسفارة أذربيجان برفقة قادة الجيش التركي

شارك وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وقادة الجيش، في حفل استقبال أقامته السفارة الأذربيجانية بأنقرة، بمناسبة "يوم النصر" الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

موقع تابناك الإخباري_وقال أكار، في كلمة ألقاها خلال الحفل: "إن إخوتنا الأذربيجانيين قالوا ‘كفى‘، ناهين الاحتلال الأرميني لأراضيهم في 44 يوما".

وشدد على أن تركيا ستقف دائما مع أذربيجان في المستقبل كما وقفت معها سابقا.

وأكد مواصلة التعاون العسكري بين جيشي البلدين، والعمل من أجل تنظيف الأراضي المحررة من الألغام التي زرعها الاحتلال الأرميني.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

وفي 2 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن الرئيس الاذري إلهام علييف، تاريخ 10 نوفمبر "يوم النصر في الحرب الوطنية الأذربيجانية".

إلا أنه تراجع عن قراره في 3 ديسمبر، لمصادفة ذلك التاريخ وفاة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، ليعلن 8 نوفمبر "يوم النصر في الحرب الوطنية الأذربيجانية"، وهو تاريخ دخول قوات بلاده إلى مدينة شوشة بعد تحريرها.