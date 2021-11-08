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تجدد المواجهات في المنطقة الخضراء وسقوط المزيد من الجرحى واحراق خيم المعتصمين

تجددت المواجهات في بغداد بين قوات الأمن ومتظاهرين ضد نتائج الإنتخابات التشريعية المبكرة، والتي جرت في البلاد في العاشر من الشهر الماضي.
رمز الخبر: ۵۹۷۸۰
تأريخ النشر: 06 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وأفادت وسائل إعلام محلية في العراق بأن الاشتباكات تجددت، قرب بوابة المنطقة الخضراء المحاذية للجسر المعلق بجانب الرصافة، وسط العاصمة بغداد.

كما أطلقت قوات الأمن النار مجدداً باتجاه المعتصمين، ما أدى إلى سقوط العديد من الجرحى في صفوفهم. وأفادت وسائل اعلام عراقية، أن قوات الأمن منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى ساحات الاعتصام، لنقل المصابين.

وأقدمت قوات الأمن على احراق خيم المعتصمين والمتواجدة في محيط المنطقة الخضراء، والتي نصبت منذ أكثر من اسبوعين، عند أحد مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، التي تتواجد فيها المقرات الحكومية الرئيسة والسفارة الامريكية.

واستشهد 3 مواطنين عراقيين وأصيب عدد آخر، نتيجة إطلاق نار من قبل قوات الامن العراقية، خلال تظاهرات مطالبة بإعادة فرز نتائج الإنتخابات العراقية يدوياً. وأفاد مصدر امني عراقي بأن اشتباكات عنيفة حصلت بين صفوف المحتجين على نتائج الانتخابات وقوات الأمن امام بوابة المنتطقة الخضراء.

وقال المصدر إن "اشتباكات عنيفة حدثت بين القوات الامنية والمتظاهرين بالقرب من بوابة الخضراء التخطيط وتسجيل عدد من الاصابات في صفوف المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات".

وقالت وزارة الصحة العراقية إن مؤسسات الوزارة في بغداد استقبلت عدداً من الجرحى من القوات الامنية والمتظاهرين بلغ مجموعهم 125 جريحاً، ولم تسجل اي اصابة بطلق ناري كما لم تسجل اي حالة وفاة.

 

         

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