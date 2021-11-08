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السيد الحكيم: المفوضية والقضاء يتحملان مسؤولية انصاف المعترضين على نتائج الانتخابات

استقبل رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد الحكيم، امس الجمعة، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري، مشيرًا إلى حساسية المرحلة القادمة وضرورة توحيد الرؤى.
رمز الخبر: ۵۹۷۷۹
تأريخ النشر: 06 November 2021

وأكد السيد الحكيم في بيان لمكتبه الاعلامي، تلقتة "تابناك""ضرورة أن يضع الجميع مصلحة العراق وشعبه نصب أعينهم في كل الخطوات والمسارات".

وأضاف: "أشرنا إلى حساسية المرحلة القادمة وضرورة توحيد الرؤى تجاه إستحقاقاتها، وإستذكرنا خلال اللقاء العلاقات التاريخية مع القادة الكرد لاسيما في الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وتابع السيد الحكيم وفق البيان: "كما عبرنا عن أسفنا للأحداث التي شهدتها اليوم مداخل المنطقة الخضراء ببغداد، وجددنا مطالبتنا بالحفاظ على سلمية الإحتجاجات الرافضة لنتائج الإنتخابات وضرورة توفير الحماية اللازمة للمحتجين من قبل القوات الأمنية والإبتعاد عن إستخدام القوة المفرطة معهم".

واختتم السيد الحكيم قائلاً: "تتحمل مفوضية الإنتخابات والمؤسسة القضائية مسؤولية إنصاف المعترضين على نتائج الإنتخابات".

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