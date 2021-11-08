الأمم المتحدة تتهم جيش ميانمار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

اعلنت الأمم المتحدة، امس الجمعة، أن المدنيين في ميانمار يتعرضون لجرائم ضد الإنسانية وذلك في أعقاب الانقلاب العسكري.

موقع تابناك الإخباري_وقال المحقق في الأمم المتحدة نيكولاس كومجيان، في احاطة صحفية الجمعة، في نيويورك: "نشعر الآن بعد أن لاحظنا الأحداث وجمعنا أدلة أولية أن الوقائع تظهر هجومًا واسع النطاق ومنهجيًا على السكان المدنيين يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية".

واضاف كومجيان: "تلقينا الكثير من الاتصالات، لا سيما من أشخاص داخل ميانمار، تحثنا على تحقيق نوع من المساءلة، وتطلب منا محاسبة الناس وإنهاء العنف الذي يحدث هناك".

ومنذ استيلاء الجيش على السلطة، تلقى فريق كومجيان 200 ألف رسالة وجمع أكثر من مليون ونصف المليون قطعة من الأدلة.

وأكمل أنه سيتم إجراء مزيد من التحقيقات "حتى يتم في يوم من الأيام محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية الخطيرة في ميانمار" .

ووفق كومجيان، فإن الجماعات المستهدفة تشمل في كثير من الأحيان الصحفيين والعاملين في المجال الطبي، فضلاً عن المحتجين والمعارضين السياسيين. وحقيقة أن العنف تصاعد في عدة أماكن في وقت واحد بعد أشهر من الانقلاب يعني ضمنا أن هذا كان قرارا سياسيا واعيا. .

واستولى الجيش على السلطة في ميانمار في أول فبراير الماضي، وأطاح بحكومة أونج سان سوتشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وتم قمع الاحتجاجات الجماهيرية السلمية.

وتم تعيين "حكومة انتقالية" في أول أغسطس الماضي، على الرغم من أنه من غير المقرر إجراء الانتخابات حتى أغسطس 2023، وفي الوقت ذاته، هناك مقاومة مسلحة للحكم العسكري، لا سيما في المناطق النائية التي توجد فيها أقليات إثنية.



