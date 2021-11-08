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100 قتيل على الأقل في انفجار ناقلة وقود في العاصمة

لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم في انفجار ناقلة وقود يوم الجمعة، بعد تصادم في مدينة فريتاون.
رمز الخبر: ۵۹۷۷۷
تأريخ النشر: 06 November 2021

موقع تابناك الإخباري_قالت رئيسة بلدية عاصمة سيراليون ووسائل إعلام إن ناقلة وقود انفجرت يوم الجمعة، بعد تصادم في المدينة، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا لم يعرف بعد عددهم بدقة.

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عدداً من الضحايا يرقدون في شوارع فريتاون بعد أن أصيبوا بحروق شديدة، مع اشتعال نيران في متاجر ومنازل قريبة.

وقالت رئيسة بلدية المدينة الساحلية، إيفون آكي سوير: "لقطات الفيديو والصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مروعة، هناك شائعات بأن أكثر من 100 شخص فقدوا حياتهم".

وأضافت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الانفجار الذي أعقب الاصطدام بشاحنة أودى بحياة ضحايا كان بينهم من توافدوا لجمع الوقود المتسرب من السيارة المحطمة.

وأوضحت رئيسة البلدية إن حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات غير معروف بعد، مضيفة أن الشرطة ونائبها موجودان في موقع الحادث لمساعدة مسؤولي إدارة الكوارث.

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