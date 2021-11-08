أبرز الأحداث المتوقعة لهذا اليوم السبت 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021

موقع تابناك الإخباري:
العراق | اليوم التاسع عشر للاعتصام المفتوح أمام مدخل الخضراء احتجاجًا على تزوير للانتخابات البرلمانية
10:00 am - Iraq
المملكة المتحدة | فعاليات مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة، بمدينة غلاسكو الأسكتلندية
02:00 pm - United Kingdom
السودان | اليوم الثالث عشر من الاحتجاجات في مناطق متفرقة, رفضاً للانقلاب العسكري
02:00 pm - Sudan
فرنسا | الباريسيون يشاركون في احتجاجات اليوم العالمي للعمل المناخي
03:00 pm - France
الجزائر | اليوم الثالث من الحملة الدعائية للانتخابات المحلية المبكرة المقررة في 27 نوفمبر الجاري
05:00 pm - Algeria
الجزائر | الرئيس الايطالي بزيارة الى الجزائر تستمر ليومين
05:00 pm - Algeria
المغرب | خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى "المسيرة الخضراء"
07:00 pm - Morocco