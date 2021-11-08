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أبرز الأحداث المتوقعة لهذا اليوم السبت 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021

رمز الخبر: ۵۹۷۷۶
تأريخ النشر: 06 November 2021

موقع تابناك الإخباري:

العراق | اليوم التاسع عشر للاعتصام المفتوح أمام مدخل الخضراء احتجاجًا على تزوير للانتخابات البرلمانية
10:00 am - Iraq

المملكة المتحدة | فعاليات مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة، بمدينة غلاسكو الأسكتلندية
02:00 pm - United Kingdom

السودان | اليوم الثالث عشر من الاحتجاجات في مناطق متفرقة, رفضاً للانقلاب العسكري
02:00 pm - Sudan

فرنسا | الباريسيون يشاركون في احتجاجات اليوم العالمي للعمل المناخي
03:00 pm - France

الجزائر | اليوم الثالث من الحملة الدعائية للانتخابات المحلية المبكرة المقررة في 27 نوفمبر الجاري
05:00 pm - Algeria

الجزائر | الرئيس الايطالي بزيارة الى الجزائر تستمر ليومين
05:00 pm - Algeria

المغرب | خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى "المسيرة الخضراء"
07:00 pm - Morocco

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