أبرز الأحداث المتوقعة لهذا اليوم السبت 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021

موقع تابناك الإخباري:

العراق | اليوم التاسع عشر للاعتصام المفتوح أمام مدخل الخضراء احتجاجًا على تزوير للانتخابات البرلمانية

10:00 am - Iraq

المملكة المتحدة | فعاليات مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة، بمدينة غلاسكو الأسكتلندية

02:00 pm - United Kingdom

السودان | اليوم الثالث عشر من الاحتجاجات في مناطق متفرقة, رفضاً للانقلاب العسكري

02:00 pm - Sudan

فرنسا | الباريسيون يشاركون في احتجاجات اليوم العالمي للعمل المناخي

03:00 pm - France

الجزائر | اليوم الثالث من الحملة الدعائية للانتخابات المحلية المبكرة المقررة في 27 نوفمبر الجاري

05:00 pm - Algeria

الجزائر | الرئيس الايطالي بزيارة الى الجزائر تستمر ليومين

05:00 pm - Algeria

المغرب | خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى "المسيرة الخضراء"

07:00 pm - Morocco