آية الله خاتمي: إيران لا تقبل بمفاوضات استنزافية

"هذه الخطوة كانت تهدف إلى إذلال أميركا وأظهرت أن الولايات المتحدة وجيشها يجلسون في بيت العنكبوت".

أكد خطيب صلاة الجمعة في طهران، "نحن نجلس في مفاوضات تؤدي إلى ازالة الحظر بالكامل، وإيران الإسلامية لن تقبل بمفاوضات استنزافية".

وقال خاتمي، ان الولايات المتحدة أخذت تحيك المؤامرات ضد الشعب الإيراني على مستوى المجتمع الدولي منذ آب / أغسطس 1953، بما في ذلك فرض حرب مفروضة عليها وتعزيز الكيان الصهيوني بشكل مستمر وفي فترة رئاسة جميع الرؤساء الأمريكيين".

وفيما أشار إلى الهجوم الأخير لقوات الحرس الثوري الإيراني على الجيش الأمريكي الذي حاول سرقة النفط الإيراني في بحر عمان، أضاف خاتمي: "هذه الخطوة كانت تهدف إلى إذلال أميركا وأظهرت أن الولايات المتحدة وجيشها يجلسون في بيت العنكبوت".

وتابع: "ان خطوة الحرس الثوري الإيراني هذه هي استمرار لاجراءات أخرى اتخذها في ما سبق مثل اصطياد المسيرة الأميركية المعتدية، والهجوم الذي نفذه على عين الأسد"، واصفا مواجهة قوات بحرية الحرس الثوري الإيراني للجيش الإرهابي الأميركي بأنها "باعثة للفخر والإعتزاز".