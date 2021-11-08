ايران جسّدت عزة الاسلام باستعادة نفطها من القراصنة الامريكيين

ودعا الشمري في ختام تغريدته، "احرار العالم كافة، والشعوب الإسلامية في المنطقة خاصة، الى اتخاذ اجراء مماثل ردا على اي اعتداء ومن جانب أي قوة أجنبية على سيادة بلدهم".

اعتبر المتحدث باسم المقاومة الاسلامية - حركة النجباء العراقية "نصر الشمري"، أن استعادة ناقلة النفط الإيرانية من قراصنة البحار الامريكيين جسّدت عزة الاسلام؛ داعيا الدول الإسلامية في المنطقة الى المضي على النهج البطولي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ونقل مراسل "ارنا" في بغداد، عن "الشمري" في تغريدة على موقع تويتر اليوم، انه وصف استعادة ناقلة النفط الإيرانية من قرصنة القوات الأميركية "موقفا يبعث على الفخر والاعتزاز وأظهر عزة الإسلام والملسمين في أسمى صورها".

واثنى المتحدث باسم حركة النجباء، على الخطوة الشجاعة التي قامت بها ايران الاسلامية؛ مؤكدا ان "هذا الاجراء سيؤدي الى الحد من سلوك امريكا الهمجي الذي يستهدف كافة القوانين الدولية وينتهك سيادة البلدان في منطقتنا".

ودعا الشمري في ختام تغريدته، "احرار العالم كافة، والشعوب الإسلامية في المنطقة خاصة، الى اتخاذ اجراء مماثل ردا على اي اعتداء ومن جانب أي قوة أجنبية على سيادة بلدهم".