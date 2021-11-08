اول دفعة من السياح الاجانب تزور إيران في ظروف كورونا

وتقرر أن يزور السياح الروس الذين وصلوا إلى إيران قبل ساعات قليلة عبر مطار الإمام الخميني (رض)، كأول مجموعة من السياح الوافدين بعد إغلاق الحدود اثر انتشار كوفيد-19، مناطق الجذب السياحي في البلاد في بيئة آمنة مع التقيد التام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية المحددة.

أعلن نائب وزير الثقافة والسياحة والصناعات اليدوية، علي أصغر شالبافان، عن وصول اول دفعة من السياح الاجانب من روسيا إلى البلاد بعد الإعلان عن التعليمات الخاصة بشروط حضور السياح في ظروف كورونا.

وفي مذكرة على صفحته بموقع إنستغرام، يوم الجمعة، كتب شالبافان: وصلت أول مجموعة من السياح الأجانب إلى إيران من روسيا بعد أن صوتت لجنة مكافحة كورونا الوطنية ايجابا على استئناف إصدار التأشيرات السياحية.

وأضاف: سيتم إعداد جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص المعنية من خلال حشد كافة الإمكانيات والمرافق المتاحة في المحافظات مع بناء الثقة وتوفير بيئة سياحية آمنة واعداد البنية التحتية اللازمة لاستقبال السائحين الوافدين بشكل مناسب وفقا للتعليمات الوقائية المحددة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في هذا الصدد.

وتقرر أن يزور السياح الروس الذين وصلوا إلى إيران قبل ساعات قليلة عبر مطار الإمام الخميني (رض)، كأول مجموعة من السياح الوافدين بعد إغلاق الحدود اثر انتشار كوفيد-19، مناطق الجذب السياحي في البلاد في بيئة آمنة مع التقيد التام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية المحددة.