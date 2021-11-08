مشاورات السفير الإيراني في باكو مع مسؤولين أذربيجانيين

وكان موسوي قد التقى في وقت سابق بعدد آخر من المسؤولين الأذربيجانيين، بمن فيهم أمين منظمة "ممر العبور بين أوروبا وآسيا والقوقاز (تراسيكا)"، أستيسباييف، وذلك في سياق تعزيز العلاقات بين البلدين.

التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكو، عباس موسوي، مع مسؤولين أذربيجانيين وبحث معهما في القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وفي اجتماعيه المنفصلين مع رئيس صندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان، ونائب وزير خارجية أذربيجان، اليوم الجمعة، ناقش السفير الإيراني علاقات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة على صعيد المنظمات والأوساط الدولية.

وكان موسوي قد التقى في وقت سابق بعدد آخر من المسؤولين الأذربيجانيين، بمن فيهم أمين منظمة "ممر العبور بين أوروبا وآسيا والقوقاز (تراسيكا)"، أستيسباييف، وذلك في سياق تعزيز العلاقات بين البلدين.