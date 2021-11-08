الإيراني "جواد فروغي" یحصد ذهبية منافسات المسدس الهوائي الدولية

ونال فروغي الذهبية مع لاعب هندي بالمسابقات بعد فوزهما علی فریق من فرنسا وروسیا في نهائيات هذه البطولة.

أحرز الرامي "جواد فروغي" الذهبية بمسابقات الرماية بالمسدس الهوائي مسافة 10 أمتار في كأس الاتحاد العالمي ببولندا.

ونال فروغي الذهبية مع لاعب هندي بالمسابقات بعد فوزهما علی فریق من فرنسا وروسیا في نهائيات هذه البطولة.

كما فاز فریق مکون من ألمانيا وفرنسا وصربيا واليونان بالميدالية البرونزية في هذه المسابقات.

یذکر أن حصد "جواد فروغي" أول ميدالية ذهبية للبعثة الايرانية بدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 . وهو من اهالي محافظة ايلام غرب ايران و يعمل في قسم التمريض، وتقلد ايضا الميدالية الذهبية في بطولتي كأس العالم للرماية التي اقيمتا في الهند وكرواتيا.