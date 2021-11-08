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وزير الخارجية النمساوي:

ندعم استئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي

بعد انسحابها من الاتفاق النووي. بالإضافة إلى ذلك ، صرحت إدارة بايدن بأنها لا تضمن عدم الانسحاب من الاتفاق النووي.
رمز الخبر: ۵۹۷۶۴
تأريخ النشر: 06 November 2021

قال وزير الخارجية النمساوي ردا على الاتفاق بشان عقد جولة جديدة من المحادثات حول استئناف تنفيذ الاتفاق النووي بأن حكومة فيينا تدعم هذه المحادثات بصفتها الدولة المضيفة لها.

وقال مايكل لينهارت اليوم السبت لمراسل ارنا إن النمسا ترحب بقوة باستئناف المحادثات بشان الاتفاق النووي المزمع استئنافها في 29 نوفمبر في فيينا.

واعرب عن ارتياحه لاستضافة بلده لهذه المحادثات وقال " سنبذل قصارى جهدنا لدعم المفاوضات والوصول الى نتيجة ايجابية".

وأشار الدبلوماسي النمساوي إلى أن فيينا "تأمل أن تعود جميع الأطراف المعنية بالاتفاق النووي إلى التنفيذ الكامل والفاعل للاتفاق.

وجرت حتى الآن ست جولات من المحادثات في فيينا بين أعضاء الاتفاق النووي لرفع العقوبات الأمريكية. وتقول الأطراف إنه تم إحراز تقدم ملموس في المحادثات ، لكن لا تزال هناك بعض الخلافات بما فيها اصرار الولايات المتحدة على الإبقاء على بعض العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على إيران

بعد انسحابها من الاتفاق النووي. بالإضافة إلى ذلك ، صرحت إدارة بايدن بأنها لا تضمن عدم الانسحاب من الاتفاق النووي.

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