رئيس الوفد التجاري الكيني: نتطلع الى اقامة استثمارات طويلة الامد في جابهار

كما تباحث المناشطون الاقتصاديون في جابهار ومورانغا حول كيفية التعاون ومزاولة الانشطة في مجالات معالجة وتعليب وتصدير المواد الغذائية ومنها الشاي والقهوة والارز والحبوب الزيتية للاسواق في الدول المحيطة.

اعلن رئيس المجلس المحلي بمقاطعة مورانغا في كينيا ورئيس الوفد التجاري لبلاده الذي يزور ايران حاليا، عن الرغبة باقامة استثمارات وتبادل تجاري طويل الامد مع ميناء جابهار جنوب شرق ايران.

وقال ليونارد كاريوكي في تصريحه مساء الجمعة خلال اجتماع مع المدراء والناشطين الاقتصاديين في منطقة جابهار الحرة: ان هدف تجار كينيا في الوقت الحاضر هو الاستثمار في مجال الشاي والقهوة ومن ثم سائر المحاصيل في مرحلة لاحقة.

واعتبر ان الهدف من زيارة الوفد التجاري الكيني الى ايران هو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية خاصة بين مقاطعة مورانغا (شرق كينيا) وجابهار (جنوب شرق ايران) واضاف: ان رؤيتنا التجارية في جابهار ليست موقتة وان تجار مورانغا يتطلعون لعلاقات اقتصادية طويلة الامد.

وتابع رئيس المجلس المحلي بمقاطعة مورانغا: لقد جئنا الى جابهار لاننا ندرك بان لهذه المنطقة الحرة مكانة استراتيجية في منطقة الشرق الاوسط ولهذا الغرض فقد رافقنا وفد من التجار للبحث واجراء المحادثات حول العلاقات التجارية والاستثمارات في هذه المنطقة.

واشار كاريوكي الى ان الوفد اجرى لقاءات مع الكثير من التجار من مختلف مناطق ايران واضاف: لقد شعرنا بان زيارتنا الى ايران لن تكتمل من دون المجيء الى جابهار، ونريد ان تكون اي خطوة تجارية لنا في منطقة جابهار الحرة بصورة شراكة مع تجار هذه المنطقة.

*مساعد الشؤون الاقتصادية والاستثمارية بمنظمة جابهار الحرة

من جانبه قال مساعد الشؤون الاقتصادية والاستثمارية بمنظمة جابهار الحرة خلال الاجتماع: انه في منطقة جابهار يتم في البداية تقييم امكانيات التجار ومن ثم المبادرة الى تقديم التسهيلات لهم.

واضاف محمد هدائي: نحن نقف دوما الى جانب التجار النشطين ذوي الحوافز ونقدم الدعم لهم كي يتمكنوا من تحقيق النجاح في اعمالهم التجارية.

وقال: ان تجار مورانغا باختيارهم منطقة جابهار الحرة سيكون المستقبل امامهم وضاء في المجال التجاري بالتاكيد وبامكاننا ايضا تعريف الكثير من النقاط المشتركة في مجالات الزراعة وصناعات المعالجة.

واشار الى مزايا الاستثمار في منطقة جابهار الحرة ومنها بيع الارض بالتقسيط من دون ارباح وخفض التكاليف في مجال التخزين.

ورحب مساعد الشؤون الاقتصادية والاستثمارية في منطقة جابهار الحرة بمشاريع الشراكة واضاف: نحن نرغب بان يصل التجار الذين ياتون الى هذه المنطقة الى النتيجة المنشودة بصورة اسرع في ظل الاستفادة من خبرات الناشطين الاقتصاديين بمنطقة جابهار الحرة.

كما تباحث المناشطون الاقتصاديون في جابهار ومورانغا حول كيفية التعاون ومزاولة الانشطة في مجالات معالجة وتعليب وتصدير المواد الغذائية ومنها الشاي والقهوة والارز والحبوب الزيتية للاسواق في الدول المحيطة.

وحضر الاجتماع رئيس ممثلية وزارة الخارجية في منطقة جابهار الحرة حسن كرابي والخبير في وزارة الخارجية بهاء الدين حسيني والمستثمرون في منطقة جابهار و 8 من التجار الناشطين في مجال الزراعة في مورانغا من ضمنهم اثنان من المجلس المحلي ومصدرو الافوكادو والاناناس والقهوة والشاي.