دور كيسينجر في الحرب الأهلية اللبنانية

مذكرة المحادثة

نيويورك، 30 أيلول

1975، 10:15 – 10:35 صباحًا

المشاركين

لبنان

وزير الخارجية فيليب تقلا

المندوب الدائم إدوارد غورة

سفيرة الولايات المتحدة نجاتي قباني

الولايات المتحدة الأمريكية

هنري أ. كيسنجر، وزير الخارجية ومساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي

ألفريد ل. أثرتون، الإبن، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى

روبرت ب. أوكلي، طاقم السجل الوطني للمواطنين

أليك تومايان، مترجم

كيسنجر: لقد انتهيت للتو من الاجتماع مع وزير خارجية عربي آخر، سفيره لدى الولايات المتحدة يدعى تقلا.

تقلا: أتمنى انه كان لقاءًا جيدًا. تعتبر سوريا مهمة بالنسبة لنا.

كيسنجر: لدي انطباع بأنهم سيكونون أقوياء لعدة أشهر، ولكنهم في الحقيقة لا يملكون أي بديل واقعي للمزيد من المفاوضات.

تقلا: أقدّر كل التحركات التي أنجزتموها لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. وتعتبر هذه التحركات ذات أهمية كبيرة للبنان والمنطقة وأن تواصل الولايات المتحدة بذل جهدها، كما قلتم إنكم تنوون القيام بذلك. ومن الضروري أن يكون لدى العرب اقتناع بأن جهود الولايات المتحدة ستتكلل بالنجاح. والاضطرابات الحالية فيما يتعلق باتفاق سيناء هي بسبب الشكوك في أن يكون الأمر كذلك.

كيسنجر: أنا مقتنعٌ تمامًا بضرورة المضي قدمًا ولكن من الضروري أيضًا أن يميز العرب بين الظاهر والواقع. وفي الولايات المتحدة، نجحت سياستنا في تهيئة ظروف موضوعية تفضي إلى تحقيق تسوية شاملة أكثر من أي وقت مضى. ولذلك، ينبغي للعرب أن يحرصوا على عدم الانجرار وراء عواطفهم لأنها قد تحملهم بعيدًا. وإذا عاد العرب إلى عقلية عام 1967 وكرسوا طاقاتهم للهجوم على بعضهم البعض وعلى الولايات المتحدة، فبدلًا من التعاون معنا، سيصبح من المستحيل تقريبًا الحفاظ على الظروف المواتية القائمة حاليًا في هذا البلد.

تقلا: أتفق مع تحليلك.

كيسنجر: من المهم أن يحافظ العرب على الاستقرار في هذه الفترة، لكن هذا ليس موطن القوة العربية.

تقلا: دكتور كيسنجر يعرفنا جيدًا. نحن شرقيون، ولسنا غربيين.

كيسنجر: ماذا عن الوضع في لبنان؟

تقلا: يسود هدوء نسبي اليوم لكن المشاكل المتوسطة والطويلة الأمد صعبة للغاية. هناك ثلاثة شروط مسبقة للسلام الداخلي في لبنان: يتعين على لبنان أن يظل متحدًا للتخلص من كل الشائعات التي تتحدث عن التفرقة والتقسيم؛ يجب أن يكون هناك إعادة توزيع للسلطة السياسية داخل النظام الدستوري القائم؛ ويجب أن يكون هناك انخفاض في التدخل الخارجي. تجدد الصراع الأهلي والجهود المحتملة للتقسيم ستكون خطرة على الشرق الأوسط بأكمله وحتى على الولايات المتحدة، وليس لبنان فقط.

كيسنجر: نحن مستعدون لتقديم المساعدة. (كخطوة أولى، وافق الوزير وتقلا على ضرورة أن يدلي المتحدث باسم وزارة الخارجية ببيان بشأن لبنان بعد الاجتماع). إذا أردتم أن أدلي ببيان آخر شخصيًا، بدلًا من المتحدث باسمنا، فليعلمنا سفيركم. ماذا تحكم على ما سيفعله السوريون؟

تقلا: إن لبنان جزء من العالم العربي ولا يمكننا الهروب من هذه الحقيقة. لذا من الضروري لنا أن يكون لدينا علاقات وثيقة مع سوريا، التي تلعب دورًا بناءً في المدى القصير، وهو دور ضروري نظرًا لضعف الحكومة اللبنانية. ولكننا ندرك تمام الإدراك أن طموحات سوريا في الحصول على نفوذ أكبر في لبنان من شأنها أن تخلق مشاكل طويلة الأجل. ليس لدى السوريين أي نية للتدخل عسكريًا في لبنان في ظل الظروف الراهنة، لكنهم يخشون التدخل الإسرائيلي. فالسوريون لا يساعدوننا بدافع الحب بل بدافع المصلحة، إلا أنهم يتصرفون بحكمة. على المدى الطويل لدينا مشاكل مستمدة من الأسلاف مع سوريا.

كيسنجر: هذا صحيح وينطبق على جميع جيران سوريا.

تقلا: إن السوريين يحتاجون إلى فترة من الهدوء، وخاصة من التهديدات الإسرائيلية.

كيسنجر: يمكننا أن نبقي إسرائيل تحت السيطرة بالنسبة للبنان ما دامت سوريا لا تتحرك. لكن إذا أرادت سوريا أن تتدخل عسكريًا، فقد يكون من المستحيل كبح جماح الإسرائيليين.

تقلا: السوريون لن يتحركوا عسكريًا. ولكن لماذا يتحدث ألون عن حماية مسيحيي لبنان؟ هذا يخيفني.

كيسنجر: لا أعرف إن كان العالم يستطيع الصمود أمام النزعة الإسرائيلية للتعليق بصوت عال على كل حدث، حتى عندما لا يتعلق الأمر بهم. سنتحدث إليهم مرة أخرى، وقد سبق أن حذرت بيريز بشأن لبنان.

تقلا: أنا سعيد جدًا لسماع ذلك. فالتدخل الإسرائيلي سيكون خطيرًا للغاية على لبنان والمنطقة بأكملها.

كيسنجر: نحن نتفق. كيف يمكننا أيضًا أن نكون مساعدين؟

تقلا: ربما يمكنك تشجيع الكويت والمملكة العربية السعودية لمساعدة سوريا والفلسطينيين. فهم لم يكونوا نشطين على الإطلاق، لكن لديهم القدرة على مساعدتنا. ربما فرنسا يمكن أن تكون مفيدة للعراق، وربما يمكن لأحد أن يجعل السوفييت يهدئون اليسار اللبناني. لكنني لا أقدم طلبًا محددًا، فقط عرض للموقف.

كيسنجر: سأتحدث مع السوفييت وبعض العرب. لقد كان من دواعي سروري التحدث معك، ولكن لدي الآن موعد آخر. سأمشي معك إلى المصعد.