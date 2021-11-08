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الجزيرة الفضائية تنشر فيديو لاسيرين صهيونيين من قبل حركة "حرية" لمبادلتهما مع أسرى فلسطينيين

حصل برنامج “ما خفي أعظم” الذي نشرته قناة الجزيرة القطرية، على تسجيلات مصورة تكشف عن اختطاف إسرائيلييْن اثنين من قبل جهة أطلقت على نفسها “حركة حرية”.
رمز الخبر: ۵۹۷۵۵
تأريخ النشر: 06 November 2021

وقالت حركة "حرية" إنها اختطفت ضابطين إسرائيليين خلال تنفيذهما مهمة أمنية سرية خارج الكيان الإسرائيلي، ونشرت الجهة الخاطفة في الفيديو أوراقا ثبوتية إسرائيلية وصورة لأحدهما قبل عملية اختطافه وهو متخَفٍّ من دون أن تكشف عن مكان الاختطاف أو الاحتجاز الحالي.

وفي الفيديو المنشور قال الضابطان الإسرائيليان إن اسميْهما ديفيد بيري وديفيد بن روزي، وناشَدا في رسالة مصورة حكومة الاحتلال أن تعمل على الإفراج عنهما.

وربطت الجهة الخاطفة مصير الإسرائيلييْن بالإفراج عن أسرى فلسطينيينَ في السجون الإسرائيلية، ولم يصدر حتى اللحظة أي تعليق أو إشارة رسمية إسرائيلية حول هذين الاسمين.

وفي تصريح صحفي قال القيادي في حركة حماس مشــير المــصري: "ما خفي أعظم، وعهد المقاومة مستمر بأن غلّة الأسرى الصهاينة ستزداد، ومساهمة الأمة في تحرير أسرانا هي مسؤولية دينية وقومية ويجب ألا يشعر الاحتلال بأمان في منطقتنا العربية".

وبدورها، شددت حركة الأحرار على الكشف عن اختطاف ضابطين صهيونيين تطور جديد يبعث الأمل في نفوس الأسرى، وان الكشف عن مصيرهما صفعة قوية لقادة الاحتلال الذين عجزوا عن معرفة أي معلومة تخصهم ومارسوا الكذب والتضليل على المستوطنين.

 

         

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