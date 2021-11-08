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الشيخ الخزعلي من ساحة الإعتصام: دماء الشهداء لن تضيع وسيحاسب كل القتلة قانونيا

وصل الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي مساء الجمعة إلى ساحة الاعتصام في محيط المنطقة الخضراء في بغداد، بعد قيام قوات الأمن بحرق خيم المعتصمين فيها.
رمز الخبر: ۵۹۷۵۱
تأريخ النشر: 06 November 2021

موقع تابناك الإخباري_وأكد الشيخ الخزعلي أن المتظاهرين لن يردوا على اطلاق القوات الأمنية النار "حتى لو قتلونا"، وأعلن أنه سيقام السبت مجلس عزاء لشهداء التظاهرات في موقع الجريمة، وسيحضر شخصياً إلى جانب كل شريف.

وكشف الشيخ الخزعلي أن الاعتداءات نفذها جهاز معين من خارج القوة المكلفة بحفظ امن المنطقة الخضراء، وشدد على أن سلاح العصائب لا يرفع بوجه إخواننا من القوات الامنية، وأكد أن دماء الشهداء لن تضيع وسيحاسب كل القتلة.

ودعا الشيخ الخزعلي المتظاهرين إلى التزام السلمية، وقال إنه لا مجال للاعتداء على الأجهزة الامنية.

وفي بيان سابق، أدان الشيخ قيس الخزعلي وبشدة استعمال القوات الامنية للسلاح الحي في مواجهة المتظاهرين السلميين، ودعا في بيان إلى محاسبة الافراد الذين اطلقوا النار وقتلوا المتظاهرين واصابوهم وكذلك من هذه اصدر الاوامر كائنا من كان.

وقال الشيخ الخزعلي "من ناحيتنا فلن نرضى ابدا باي محاولة تستر على الآمر والفاعل"، و"ندعو كل الاحبة المتظاهرين الى ضبط النفس وعدم الاندفاع وتفويت الفرصة على كل من يريد استغلال الاحداث لتضييع حقوقكم المشروعة". ودعا الشيخ الخزعلي القوات الأمنية "إلى الوقوف مع ابناء شعبهم وان لا يكونوا اداة لتنفيذ الاوامر الخبيثة وغير القانونية في استهداف اخوانهم المتظاهرين"، وأضاف "نحذر من محاولات اطراف مرتبطة بجهات مخابراتية تخطط لقصف المنطقة الخضراء والقاء التهمة على فصائل المقاومة".

استشهد 3 مواطنين عراقيين، وأصيب نحو 100 شخص، اثر مواجهات بين قوات الأمن ومعتصمين في محيط المنطقة الخضراء، بدعوة من قوى الإطار التنسيقي، كانوا يطالبون بإعادة فرز نتائج الإنتخابات البرلمانية الأخيرة يدوياً.

وأطلقت قوات الأمن النار بإتجاه المتظاهرين، وفي الهواء، وكذلك القنابل المسيلة للدموع، في محاولة منها لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة العشرات.

ونفت وزارة الصحة العراقية مقتل أحد من المتظاهرين، وقالت إن مؤسسات الوزارة في بغداد استقبلت عدداً من الجرحى من القوات الامنية والمتظاهرين بلغ مجموعهم 125 جريحاً. واوضحت أن المصابين هم"27 من المدنيين والباقون من القوات الأمنية"، واضافت ان "اغلب الإصابات بسيطة الى متوسطة ولم تسجل اي اصابة بطلق ناري كما لم تسجل اي حالة وفاة".

 

         

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