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كتائب حزب الله: سفك دماء المتظاهرين الابرياء اظهر وحشية الكاظمي وفريقه

أكدت كتائب حزب الله، اليوم الجمعة، ان اصدار اوامر اطلاق النار على المتظاهرين العزل وسفك دماء الابرياء اظهر وحشية الكاظمي وفريقه. وذكرت الكتائب ان “الكاظمي وفريقه عازمون على اخذ البلد والعملية السياسية الى ما لايحمد عقباه”.
رمز الخبر: ۵۹۷۴۸
تأريخ النشر: 06 November 2021

وقالت الكتائب في بيان تلقتة "تابناك" "إن إصدار أوامر إطلاق النار على المتظاهرين العزل وسفك دماء الأبرياء في ساحة الاحتجاج السلمي أظهر وحشية الكاظمي وفريقه، وهو ما يعكس بشكل واضح استبداده هو ومن يقف خلفه، بل وعزمهم على أخذ البلد والعملية السياسية إلى ما لا يحمد عقباه".

وأضاف الكتائب في بيان إلى أن "ما حصل اليوم من جريمة استهداف المتظاهرين والتعدي على المعتصمين السلميين بالعتاد الحي وحرق خيمهم، سيزيد من ثباتهم وإصرارهم على تصحيح مسار العملية السياسية، وإبعاد المفسدين وأياديهم من التسلط على رقاب شعبنا".

وتابع البيان "ان المحتجين لم يستهدفوا بتظاهراتهم جهة سياسية معينة، فقد كان مطلبهم إرجاع الحق لأهله، ورفض منهجية صناعة حكومة عراقية بطريقة لا شرعية"، وأضاف"ان سلوك الكاظمي الإجرامي تجاه شعبنا العزيز بدأ بسياسات التجويع والفساد وها هو ينتهي إلى القمع والقتل، وكلها مظاهر لسوء استخدام السلطة، وهذا ما يضع القوى الوطنية جميعا أمام مسؤولية تاريخية باتخاذ موقف وطني يحمي هذا الشعب المظلوم، ويصون تظاهراته السلمية من الأدوات الإجرامية للمحور الصهيوأمريكي السعودي في العراق".

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