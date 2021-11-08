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اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية يستنكر الاعتداء على الكوادر الاعلامية وحرق سيارة النقل المباشر لقناة بلادي

استنكر اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية التصرف غير المسؤول من بعض افراد القوات الأمنية وقيامهم بحرق عجلة النقل المباشـر لقناة بلادي، والاعتداء الســافر على كوادرها الإعلامية، رغم انهم لم يقومو الا بواجبهم الإعلامي في نقل الصورة وهو واجب مقدس في الدساتير والأعراف الدولية والمحلية.
رمز الخبر: ۵۹۷۴۷
تأريخ النشر: 06 November 2021

موقع تابناك الإخباري_استنكر اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية التصرف غير المسؤول من بعض افراد القوات الأمنية وقيامهم بحرق عجلة النقل المباشـر لقناة بلادي، والاعتداء الســافر على كوادرها الإعلامية، رغم انهم لم يقومو الا بواجبهم الإعلامي في نقل الصورة وهو واجب مقدس في الدساتير والأعراف الدولية والمحلية.

وأكد الإتحاد أنه لا يرى أي مبرر لهذه التصرفات التي تعكس صورة سلبية عن العراق وحكومته وعن القوات الأمنية، "التي كنا ولا زالنا نراها على انها الملاذ الآمن لكل أبناء الشعب العراقي وحماته من الأعداء في الداخل والخارج".

وطالب الإتحاد نطالب الجهات الحكومية المعنية ان تتحمل المسـؤولية الوطنية والأخلاقية في حماية حقوق الاعلام والصـحـافة، فهو حق مكفول دستوريا واخلاقيا ودوليا.

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