استشهاد طفل وإصابة العشرات بقمع الاحتلال مسيرات في الضفة الغربية

استشهد طفل فلسطيني وأصيب العشرات، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في عدة مناطق من الضفة الغربية.

موقع تابناك الإخباري_وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل بإحصائية للمواجهات في محافظة نابلس اليوم الجمعة.

وأصيب في مواجهات بلدة بيتا خمسة فلسطينيين بجروح بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، نقل أحدهم إلى المستشفى نتيجة إصابة بالعين بشكل مباشر، فيما أصيب كذلك 55 بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، وكذلك أربع إصابات وقوع، فيما منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى موقع المواجهات بسبب إغلاق وتجريف الطرق في بيتا، ما أدى إلى علاج المصابين من خلال الطواقم والفرق الميدانية.

أما في قرية بيت دجن شرق نابلس، فقد أفاد جبريل بإصابة ستة بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع وتم علاجهم ميدانيا، فيما سجلت إصابة قي قرية دير الحطب شرق نابلس، ونقل المصاب بالرصاص الحي في البطن إلى المستشفى، ووصف وضعه بأنه "خطر جدا".