برعاية بن راشد ورئيس إندونيسيا.. تبادل مذكرات تفاهم بين البلدين

التقى حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، والوفد المرافق له، معرباً عن اعتزاز الإمارات بعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة القائمة بين البلدين.

موقع تابناك الإخباري_واعلن بن راشد تطلع الإمارات إلى "دفع مسارات الشراكة قدماً ضمن شتى القطاعات الرئيسية التي تدعم توجهات التنمية في البلدين الصديقين، في ضوء تطابق وجهات النظر والرغبة المشتركة في اكتشاف المزيد من فرص الشراكة بما يرقى إلى المستوى المأمول للروابط التي تجمع بين البلدين من تطور وازدهار خلال المرحلة المقبلة"، وفق بيان لمكتبه الاعلامي.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل "تطوير الشراكة بين الإمارات وإندونيسيا على خلفية العلاقات القوية التي تجمعهما على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، لاسيما وأن روابط التعاون الثنائية شهدت تطوراً لافتاً خلال الفترة الماضية مدعومة بالزيارات المتبادلة على مستوى القيادة وكبار مسؤولي الدولتين، وتوافق إرادة القيادة السياسية في البلدين على أخذ الشراكة القائمة إلى مستويات أعلى من التنسيق والتفاعل البنّاء بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويدعم التوجهات التنموية الطموحة للجانبين".

وتضمن اللقاء مناقشة "سبل تعزيز التعاون الثنائي ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية والتقنية بما في ذلك تعزيز التبادل التجاري بين البلدين والذي شهد خلال السنوات القليلة الماضية نمواً مشجعاً حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الامارات العربية المتحدة مع إندونيسيا 2 مليار دولار خلال 2020 فيما وصل إجمالي التبادلات التجارية بين البلدين إلى أكثر من 11 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة".

كما بحث الجانبان سبل الارتقاء "بمجالات التعاون في العديد من القطاعات الحيوية التي تشكل ركائز أساسية ضمن خطط التطوير في البلدين بما في ذلك قطاعات الاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والخدمات المالية، والسفر والسياحة والبنية التحتية، مع التأكيد على أهمية تهيئة المجال أمام شركات القطاع الخاص في الجانبين لاكتشاف الفرص الكامنة في تلك القطاعات سواء في إندونيسيا أو الإمارات ورصد إمكانية إطلاق شراكات بناءة يسهم فيها القطاع الخاص بصورة أساسية بما يزيد من حجم الفائدة والمردود الاستثماري للطرفين".

وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك شملت التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الجهود العالمية المبذولة لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وشهد الجانبان تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين في إطار تعزيز الشراكة ضمن عدد من القطاعات الرئيسية.