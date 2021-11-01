الوضع الحالي في الاتفاق النووي هو نتيجة سياسة "الضغط الأقصى" لترامب

هناك بالتأكيد جانب واحد واضح لا يندرج في فئة الدعاية ، وهو حقيقة أن كل المشاكل هي نتيجة لسياسة الضغط القصوى للإدارة الأميركية السابقة، يرجى قراءة التقارير الفصلية للوكالة الدولية للطاقة الذرية واحدًا تلو الآخر من عام 2016 إلى عام 2021.

أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف ان الوضع الحالي في الاتفاق النووي هو نتيجة سياسة "الضغط الأقصى" التي انتهجها الرئيس الاميركي السابق ترامب، ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

جاء ذلك رداً على تغريدة نشرها ريتشارد غولدبرغ ، عضو المؤسسة الأميركية لما يسمى الدفاع عن الديمقراطيات، وصرح أوليانوف أن المشاكل الحالية بخصوص الاتفاق النووي هي نتيجة لسياسة الولايات المتحدة الخاصة بالضغط الأقصى.

وفي تغريدة نشرها على حسابه على تويتر أمس (الجمعة) ، انتقد غولدبيرغ إيران بسبب محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي ، وكتب دون ذكر نقض اميركا لتعهداتها: من الصعب رؤية أي شيء سوى نظام في الأشهر التسعة الماضية. يستخدم حكومة بايدن وهوس أوروبا الساذج وغير المنطقي تجاه الاتفاق النووي لمنع تنفيذ العقوبات وتحقيق الاستقرار في اقتصادها وتجنب إلقاء اللوم على الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتطور المكثف للبرنامج النووي، وباقي الاشياء هو دعاية.

ورد أوليانوف غولدبيرغ في تغريدة على تويتر: هناك بالتأكيد جانب واحد واضح لا يندرج في فئة الدعاية ، وهو حقيقة أن كل المشاكل هي نتيجة لسياسة الضغط القصوى للإدارة الأميركية السابقة، يرجى قراءة التقارير الفصلية للوكالة الدولية للطاقة الذرية واحدًا تلو الآخر من عام 2016 إلى عام 2021.

على الرغم من اعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزام إيران بجميع تعهداتها، انسحبت الحكومة الأميركية من جانب واحد من الاتفاقية في مايو 2018 ، ومنذ ذلك الحين اتبعت سياسة "الضغط الأقصى" ضد الجمهورية الإسلامية على أمل إجبارها على القبول بشروط واشنطن، واعترفت واشنطن بأن هذه السياسة لم تفشل فقط ، بل أن إيران بعد عام بدأت في اتخاذ خطوات لخفض التزاماتها النووية ، إثر نقض الأطراف الأوروبية تعهداتها تجاه الاتفاق النووي.