النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۰مشاهدات
‍ پ

تسيير رحلات جوية بين مدينة اهواز وتركيا والكويت

ولفت الى استئناف شركة الخطوط الجوية الايرانية رحلاتها الاسبوعية من اهواز الى الكويت في ايام الجمعة من كل اسبوع.
رمز الخبر: ۵۹۴۱۲
تأريخ النشر: 31 October 2021

أعلن المدير العام لمطارات محافظة خوزستان/ جنوب غرب/ مهدي رزاز عن تسيير رحلات جوية بين مدينة أهواز مركز المحافظة وتركيا والكويت.

وقال رزاز، في تصريح لوكالة ارنا السبت، إن الرحلة الاولى من أهواز باتجاه اسطنبول ستطلقها شركة "ايران ايرتور" يوم الخميس المقبل والتي ستنطلق اسبوعيا في ايام الخميس.

واضاف: كما سيتم تسيير رحلة جوية من اسطنبول الى اهواز في ايام الاربعاء من كل اسبوع.

ولفت الى استئناف شركة الخطوط الجوية الايرانية رحلاتها الاسبوعية من اهواز الى الكويت في ايام الجمعة من كل اسبوع.

ونوه الى ان العمل جار حاليا لاستئناف تسيير الرحلات الجوية من اهواز الى دبي في الامارات ومسقط في سلطنة عمان قريبا.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض بكورونا رغم التطعيم
تأسيس مدرسة ايرانية في بغداد
تسجيل 36 منتجًا للشركات المعرفية في شبكة الصناعة الجوية والطيران
طلاب الجامعات الإيرانية يعلنون تضامنهم مع لبنان في الدفاع عن الشعب اليمني
صور قرداحي تزين شوارع العاصمة اليمنية صنعاء
لقاح "كوف بارس" يدخل سلة التطعيم بلقاحات كورونا في ايران
ایران تقيم معرضا لصناعتها النووية قريبا
مساعد الرئيس الايراني: سنعلن اخبارا اقتصادية سارة قريبا
وزير الخارجية الايراني: لا نربط مصير شعبنا بالاتفاق النووي
الهجوم السيبراني على محطات الوقود نفذ من قبل أمريكا والكيان الصهيوني
هالوين دموي في ولاية كاليفورنيا
قرداحي يؤكد: استقالتي من الحكومة غير واردة
عبدالسلام: لبنان قادر على مواجهة التحديات مهما بلغت
مستقبل لبنان ليس بأيدي السعوديين
مسؤول في حزب اللهم: الدعوات السعودية لإقالة الوزير قرداحي وقاحة ما بعدها وقاحة..