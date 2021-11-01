تسيير رحلات جوية بين مدينة اهواز وتركيا والكويت

ولفت الى استئناف شركة الخطوط الجوية الايرانية رحلاتها الاسبوعية من اهواز الى الكويت في ايام الجمعة من كل اسبوع.

أعلن المدير العام لمطارات محافظة خوزستان/ جنوب غرب/ مهدي رزاز عن تسيير رحلات جوية بين مدينة أهواز مركز المحافظة وتركيا والكويت.

وقال رزاز، في تصريح لوكالة ارنا السبت، إن الرحلة الاولى من أهواز باتجاه اسطنبول ستطلقها شركة "ايران ايرتور" يوم الخميس المقبل والتي ستنطلق اسبوعيا في ايام الخميس.

واضاف: كما سيتم تسيير رحلة جوية من اسطنبول الى اهواز في ايام الاربعاء من كل اسبوع.

ولفت الى استئناف شركة الخطوط الجوية الايرانية رحلاتها الاسبوعية من اهواز الى الكويت في ايام الجمعة من كل اسبوع.

ونوه الى ان العمل جار حاليا لاستئناف تسيير الرحلات الجوية من اهواز الى دبي في الامارات ومسقط في سلطنة عمان قريبا.