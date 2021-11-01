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لتوسيع العلاقات الايرانية الاوزبكية في مختلف المجالات

الى ذلك، اكد رئيس المجلس التشريعي لجمهورية اوزبكستان على استمرار المباحثات بين طهران وطشقند.
رمز الخبر: ۵۹۴۱۰
تأريخ النشر: 31 October 2021

دعا رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين ايران واوزبكستان "غلام رضا نوري قزلجة"، الى تطوير التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك نقل الترانزيت وايضا حيال القضايا في افغانستان.

جاء ذلك خلال المباحثات التي جرت يوم السبت بين المسؤول البرلماني الايراني الذي يزور طشقند حاليا، مع رئيس المجلس التشريعي الاوزبكي "نور الدين جان اسماعيل اوف".

واشاد "نوري قزلجة" بمسيرة الاصلاحات التي تحققت في جمهورية اوزبكستان؛ متطلعا الى اجراء الانتخابات القادمة بنجاح في هذا البلد.

الى ذلك، اكد رئيس المجلس التشريعي لجمهورية اوزبكستان على استمرار المباحثات بين طهران وطشقند.

ونوه "اسماعيل اوف" خلال اللقاء مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الاوزبكيبة، بزيارته الاخيرة الى ايران؛ واصفا لقاءه مع رئيسي الجمهورية والبرلمان الايرانيين، انها "ايجابية".

يذكر ان، نوري قزلجة سلّم في هذا اللقاء، دعوة من رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" الى نظيرة الاوزبكي "اسماعيل اوف" للقيام بزيارة ايران.

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