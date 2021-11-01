طاقم تحكيم ايراني يقود مباراة الاردن وفلسطين غدا

يذكر، ان منتخب الشباب الايراني لكرة القدم، فاز على غريميه النيبالي واللبناني، ضمن بطولة شباب اسيا دون 23 عاما، ويستعد لمواجهة خصمه الطاجيكي غدا.

يتولى طاقم تحكيم ايراني قيادة مباراة كرة القدم لدوري شباب اسيا دون 23 عاما، بين المنتخبين الفلسطيني والاردني، التي ستقام غدا في عَمان.

طاقم الحكام بهذه المباراة التي ستقام في استاد "الملك عبد الله" عند الساعة السابعة من مساء يوم غد الاحد حسب التوقيت المحلي في عمان، يتكون من :

حكم الساحة - الايراني : بيجن حيدري

حكم الراية الاول - الايراني : حسن ظهيري

حكم الراية الثاني - الايراني : علي رضا ايلدروم

والحكم الرابع من سنغافورة : محمد تقي الجعفري

يذكر، ان منتخب الشباب الايراني لكرة القدم، فاز على غريميه النيبالي واللبناني، ضمن بطولة شباب اسيا دون 23 عاما، ويستعد لمواجهة خصمه الطاجيكي غدا.