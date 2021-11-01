رؤساء السلطات الثلاث يؤكدون على تكثيف الجهود للمضي قدما بقضايا البلاد

واستعرض رؤساء السلطات الثلاث خلال اجتماعهم اليوم الذي استغرق 3 ساعات، اهم القضايا الراهنة ومنها الاقتصادية في ايران.

اكد رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في ايران، خلال اجتماعهم اليوم السبت باستضافة رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، اكدوا على تكثيف الجهود الجماعية للمضي قدما بقضايا البلاد.

وافاد الموقع الاعلامي لرئيس الجمهورية، ان اجتماع المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي بين رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" ورئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" ورئيس السلطة القضائية "حجة الاسلام غلام حسين ايجئي" عقد اليوم باستضافة رئيس الجمهورية.

واستعرض رؤساء السلطات الثلاث خلال اجتماعهم اليوم الذي استغرق 3 ساعات، اهم القضايا الراهنة ومنها الاقتصادية في ايران.