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الهجوم السيبراني الأخير كان متوقعًا

وقال عباسي إن الحكومة أبلغت بالهجوم السيبراني على نظام بطاقة الوقود الذكية في الوقت المناسب وحاولت كسب ثقة الجمهور وحل المشكلة باسرع طريق ممكن.
رمز الخبر: ۵۹۴۰۵
تأريخ النشر: 31 October 2021

قال عضو لجنة الطاقة بالمجلس الشورى الاسلامي بإن منظمة الدفاع المدني تم تجاهلها في الحكومة السابقة لأسباب سياسية، مضيفا أن الهجوم السيبراني كان متوقعا بعد الاعمال العدائية في المجال النووي.

ویذکر انه قال عضو لجنة الطاقة بالمجلس الشورى الاسلامي فريدون عباسي لوكالة مهر عن الهجوم السيبراني على نظام بطاقة الوقود الذكية، ان إيران تسعى إلى الاستقلال والحرية ولديها مُثل تجذب الدول الأخرى، لذلك ستتعرض دائمًا للهجوم من قبل الحكومات المتغطرسة في اطار هجمات إلكترونية أو طائرات مسيرة أو الاعمال التخربية.

وأضاف: "الأعداء يستخدمون علمائهم للتخطيط لهجوم على إيران، لذلك ينبغي على الجمهورية الإسلامية أيضًا مناقشة قضايا الأمن السيبراني مع الطلاب في المراكز العلمية والتقنية واستخدام معرفتهم لمنع التخريب.

ويجب على الحكومة ان تهتم بمنظمة الدفاع المدني للسيطرة على هذه الاعمال العدائية.

وقال عباسي إن الحكومة أبلغت بالهجوم السيبراني على نظام بطاقة الوقود الذكية في الوقت المناسب وحاولت كسب ثقة الجمهور وحل المشكلة باسرع طريق ممكن.

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