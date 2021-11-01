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السعودية لا تتحرك إلا في إطار المصالح الأمريكية

ولفت إلى أن النظام السعودي "غير مدرك أن الأحرار غير قابلين للانحناء والتزلف إطلاقاً، فهم دوماً شرفاء شامخون".
رمز الخبر: ۵۹۴۰۳
تأريخ النشر: 31 October 2021

القيادي في حركة أنصار الله محمد البخيتي يقول إن السعودية لا تتحرك إلا في إطار المصالح الأميركية، وحركة أبناء البلد تصدر بياناً تقول فيه إن "الحرب على اليمن أكثر من عبثية".

ویذکر انه قال القيادي في حركة أنصار الله محمد البخيتي يوم السبت، إن "ما تقوم به السعودية تجاه لبنان هو خدمة لمصالح أميركا"، مشيراً إلى أن "الابتزاز الحاصل للبنان هو إدانة للسعودية".

ولفت البخيتي إلى أن "هدف السعودية هو تركيع الشعب اللبناني واستعباده"،مشيراً إلى "ترامب اعتاد سابقاً على إهانة النظام السعودي".

ورأى القيادي في حركة أنصار الله أن السعودية لا تتحرك إلا في إطار المصالح الأميركية، مضيفاً أن السعودية "هددتنا سابقاً بالحرب والحصار إذا لم نذهب للحوار في الرياض".

البخيتي شدد على ضرورة "عدم قبول الابتزاز والتخلي عن كرامتنا"، قائلاً إن "قطر لم تخسر شيئاً من خلافها مع السعودية بل خرجت منتصرة من جهات عدة".

‏من جهته، قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم في تغريدة على تويتر إن "النظام السعودي المجرم يظن أنه باستمراره في الحملة المسعورة على وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي سيوهن عضده وعضد اللبنانيين، وسينحني كما ينحي له عبيده ومرتزقته ممن اشتراهم بالمال الحرام والمدنس".

ولفت إلى أن النظام السعودي "غير مدرك أن الأحرار غير قابلين للانحناء والتزلف إطلاقاً، فهم دوماً شرفاء شامخون".

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