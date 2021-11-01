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الشيخ يزبك: كمين الطيونة كشف عن مخططهم لجر البلد إلى حرب أهلية

ويجب على كل مؤسسة من مؤسسات الدولة أن تأخذ دورها، فالدولة هي دولة المواطن، والتكفل التكافل بحفظ الأمن والاستقرار تأمين ما يلزم.
رمز الخبر: ۵۹۳۹۵
تأريخ النشر: 30 October 2021

أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله، ان كمين الطيونة كشف عن مخطط الاعداء وعملائهم لجر لبنان الى حرب أهلية، مطالبا القضاء بالتحقيق العادل في كمين طيونة وكذلك كشف الحقيقة بانفجار مرفأ بيروت بعيدا عن التسييس والاستنسابية.

وفي خطبة الجمعة في مقام السيدة خولة بنت الامام الحسين (ع) في بعلبك، قال الشيخ محمد يزبك: اننا بتعاوننا كمواطنين نتغلب على المعاناة، والمطلوب من كل مسؤول القيام بمسؤوليته، ويجب على كل مؤسسة من مؤسسات الدولة أن تأخذ دورها، فالدولة هي دولة المواطن، والتكفل التكافل بحفظ الأمن والاستقرار تأمين ما يلزم.

وأضاف الشيخ يزبك: "المواطنة بصدق الإنتماء إلى الوطن وحماية سيادته واستقلاله، فلم يُسمع لدعاة الاستقلال والسيادة صوتاً فضلاً عن موقف في مواجهة العدو الإسرائيلي ومجازره بحق الشعب اللبناني حتى اليوم"، وتابع "السلاح الذي يطالب هؤلاء بسحبه والدعاء عدم مشروعيته هو الذي حرر لبنان عام 2000 من العدو وعملائه وهو الذي يحمي الحدود والثروات والسيادة".

واعتبر الشيخ يزبك أن "كمين الطيونة كشف عن مخططهم حيث قادهم حقدهم وارتباطهم إلى مجزرة كادت أن تجر البلد إلى حرب أهلية لولا الغيارى على الوطن والوحدة الوطنية بمشاركة صادقة"، واضافت "لذلك نطالب القضاء بالتحقيق العادل في كمين الطيونة، ونؤكد على كشف الحقيقة بانفجار المرفأ بتحقيق عادل شفاف بعيداً عن التسييس والاستنسابية، ففي ذلك طمس للحقيقة وإضاعة للدماء".

واستنكر الشيخ يزبك "ما يجري في فلسطين من قتل وتهويد وجرف لمقبرة اليوسفية في القدس لتغيير المعالم التاريخية، فضلاً عن الجرائم الوحشية بحق الأسرى، ولم يُسمع أي صوت لمنظمات حقوق الإنسان ولا مواقف دولية تدين العدوان الإسرائيلي، بل تطبيع وزيارات متبادلة واستخدام مطارات وكأن شيئاً لم يكن".

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