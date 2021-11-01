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مسؤول ايراني : نجحنا في التصدي للهجوم السيبراني الاخير

يذكر ان هجوما سيبرانيا استهدف محطات الوقود في ايران يوم الثلاثاء ما ادى الى توقف عمل 2400 محطة الا انه تم اعادتها الى العمل تدريجيا بعد بذل الجهود اللازمة.
رمز الخبر: ۵۹۳۹۱
تأريخ النشر: 30 October 2021

اكد رئيس منظمة الدفاع المدني في الجمهورية الاسلامية العميد غلام رضا جلالي، بان ايران حققت النجاح تماما في التصدي للهجوم السيبراني الاخير الذي استهدف محطات الوقود في البلاد.

وقال العميد جلالي في تصريح له الخميس على هامش لقائه مراجع الدين في مدينة قم المقدسة: في الهجوم السيبراني الاخير على منظومة الوقود في البلاد، حققنا النجاح تماما رغم اننا تلقينا الضربة.

واكد رئيس منظمة الدفاع المدني الايراني ان الجهاز المعني بمنظومة الوقود في البلاد لم يلتفت الى التحذيرات السابقة التي وجهتها له المنظمة واضاف: سنقوم بتحديد المقصر الاساس وتقديمه لجهاز القضاء.

يذكر ان هجوما سيبرانيا استهدف محطات الوقود في ايران يوم الثلاثاء ما ادى الى توقف عمل 2400 محطة الا انه تم اعادتها الى العمل تدريجيا بعد بذل الجهود اللازمة.

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